W Hiszpanii trwa nietypowa fala upałów, temperatury do 43 st. C

W Hiszpanii nie odpuszcza fala upałów niespotykana o tej porze roku, przed początkiem kalendarzowego lata. Pomarańczowe alerty pogodowe obowiązują w poniedziałek zwłaszcza na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie termometry mają pokazać nawet 43 st. C. Według krajowej agencji meteorologicznej AEMET to najgorętsza wiosna od co najmniej 20 lat.

Jak wskazują eksperci, temperatury są obecnie wyższe o 5-10 stopni od średnich dla pierwszej połowy czerwca.

31 prowincji z 11 regionów autonomicznych zostało objętych w poniedziałek żółtym lub pomarańczowym alertem ostrzegającym odpowiednio przed "zagrożeniem" i "dużym zagrożeniem" w związku z upałami. Najwyższe temperatury spodziewane są w Andaluzji, na południu kraju, w prowincjach Kadyks, Kordoba, Granada, Jaen i Sewilla. "Duże zagrożenie" występuje również w Estremadurze, Aragonii, Kastylii i Leon, Kastylii La Manchy, Katalonii, Nawarze i Murcji. W Madrycie temperatura powietrza ma wynieść 39-41 st. C.

Za obecną falę upałów odpowiedzialna jest masa gorącego powietrza, która napłynęła nad Hiszpanię znad Afryki Północnej. Synoptycy przewidują, że upały potrwają co najmniej do czwartku.