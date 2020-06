W Hiszpanii w ciągu doby na Covid-19 zmarło dziewięć osób, w Portugalii – jedna

W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii na Covid-19 zmarło dziewięć osób - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. W Portugalii resort zdrowia potwierdził jeden zgon z powodu koronawirusa. W obu tych krajach poziom zakażeń utrzymuje się powyżej 360 przypadków na dobę.

Do sobotniego popołudnia z powodu infekcji SARS-CoV-2 zmarło w Hiszpanii 28 322 pacjentów. Resort zdrowia podał też, że w ciągu ostatniej doby nastąpił wzrost zakażeń o 363, do 245 938. Od piątku najwięcej infekcji zanotowano we wspólnotach autonomicznych Madrytu, Katalonii oraz Aragonii.

W sobotę premier Pedro Sanchez ogłosił, że Hiszpania przygotowuje się do nadejścia drugiej fali koronawirusa poprzez m.in. zaopatrywanie szpitali w sprzęt medyczno-ochronny. Podczas sobotniej konferencji prasowej podziękował też personelowi medycznemu za walkę z epidemią oraz wyjaśnił, że według szacunków jego gabinetu wprowadzony w połowie marca stan zagrożenia epidemicznego uratował życie 450 tys. osób.

Stan wyjątkowy przestanie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę.

W Portugalii na Covid-19 zmarło dotąd 1528 osób. W dalszym ciągu portugalskie służby sanitarne notują wysoka liczbę nowych zakażeń. Podczas ostatniej doby wzrosła ona o 377, do 38841.

Od piątku najwięcej nowych zakażeń miało miejsce w aglomeracji Lizbony oraz w sąsiadującej z nią Dolinie Tagu. Występuje tam 75 proc. zanotowanych w kraju nowych zachorowań na Covid-19.

Z Lizbony Marcin Zatyka