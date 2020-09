W Hiszpanii w ciągu doby zmarło 156 zainfekowanych koronawirusem, w Portugalii - czterech

Pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem w Hiszpanii zmarło 156 osób zakażonych koronawirusem - podało wieczorem ministerstwo zdrowia tego kraju. Z kolei w Portugalii służby medyczne potwierdziły cztery nowe zgony osób zainfekowanych.

Jak przekazał we wtorkowym komunikacie resort zdrowia Hiszpanii, podczas minionej doby liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 30 004, co oznacza, że od poniedziałku potwierdzono tam 156 nowych zgonów.

Najwięcej nowych ofiar śmiertelnych zanotowano w Andaluzji, w Katalonii, a także na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu.

Służby medyczne Hiszpanii wskazały na wciąż bardzo wysoką dynamikę dobowych przypadków infekcji wirusem SARS-CoV-2. Podały, że pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba zakażonych wzrosło o 9437 osób, do 603 167.

Zdecydowanie korzystniejsza dynamika epidemii notowana była podczas ostatnich 24 godzin w Portugalii, gdzie po raz pierwszy od piątku liczba dobowych infekcji spadła poniżej 500.

Jak poinformowało we wtorek portugalskie ministerstwo zdrowia, podczas ostatniej doby liczba przypadków zakażenia koronawirusem zwiększyła się o 425, do 65 021.

Drugą dobę utrzymuje się w Portugalii ten sam poziom zgonów wskutek Covid-19. Podczas minionych 24 godzin zmarło czterech pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Łącznie zanotowano tam już 1875 ofiar śmiertelnych.

Z Lizbony Marcin Zatyka