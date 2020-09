W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby 10,6 tys. infekcji, w Portugalii – 691

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii i Portugalii nastąpiło nieznaczne wyhamowanie dynamiki zakażeń koronawirusem. W ciągu tych 24 godzin zanotowano tam - odpowiednio - 10,6 tys. i 691 nowych infekcji.

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej w Madrycie sekretarz stanu w hiszpańskim ministerstwie zdrowia Silvia Calzon wyjaśniła, że o ile pomiędzy wtorkiem a środą zanotowano ponad 11,2 tys. zakażeń, to w ciągu kolejnej doby było ich ponad 10,6 tys.

Przedstawicielka resortu sprecyzowała, że do czwartkowego popołudnia w Hiszpanii zanotowano łącznie 704 209 przypadków infekcji, a także 31 118 ofiar śmiertelnych zakażenia. Dodała, że podczas minionej doby potwierdzono 84 zgony.

Calzon przekazała, że obecnie uwaga władz sanitarnych Hiszpanii koncentruje się przede wszystkim na zahamowaniu szybko rosnących przypadków infekcji we wspólnocie autonomicznej Madrytu.

W czwartek premier regionu Madrytu Isabel Diaz Ayuso potwierdziła, że od poniedziałku władze tej wspólnoty wyślą na ulice stołecznej aglomeracji tysiące policjantów oraz żołnierzy do walki z epidemią oraz do pomocy w egzekwowaniu obowiązujących tam restrykcji w korzystaniu z przestrzeni publicznej. Resort obrony zadeklarował, że do akcji tej może skierować 7500 wojskowych.

W czwartek w porównaniu do poprzedniej doby dynamika zakażeń zmalała nieznacznie również w Portugalii, gdzie podczas minionych 24 godzin zanotowano 691 infekcji koronawirusem. Dobę wcześniej było ich 802.

Ze statystyk resortu zdrowia Portugalii wynika, że zachorowało już w tym kraju 71 156 osób, a zmarło 1931, czyli o trzy więcej wobec środy.

