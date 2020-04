W Hongkongu areszt dla właściciela baru, który działał mimo epidemii

W ramach walki z koronawirusem władze Hongkongu zakazały działalności barów. Właściciel jednego z lokali zamknął główne wejście, ale wpuszczał klientów tylnymi drzwiami, za co w czwartek wymierzono mu karę tygodnia aresztu – podała publiczna stacja RTHK.

Jest to pierwsza osoba ukarana w Hongkongu za łamanie wprowadzonych na początku kwietnia przepisów zakazujących pracy barów i pubów - podkreśla RTHK.

Policjanci odwiedzili bar Thai Master w dzielnicy Tsim Sha Tsui 8 kwietnia i odkryli, że choć główne wejście było zamknięte, tylnymi drzwiami do lokalu wpuszczono 64 osoby. Właściciel został zatrzymany i przyznał się do złamania przepisów.

Mężczyzna bronił się przed sądem, twierdząc, że nie mógł wstrzymać działalności, ponieważ utrzymują się z niej dziesiątki jego pracowników.

Sędzia Ada Yim odrzuciła jednak tę argumentację i oceniła, że oskarżony sprowadził zagrożenie na personel i klientów lokalu. Orzekła wobec niego karę tygodniowego aresztu.

Zakaz działalności barów i pubów w Hongkongu został wprowadzony 3 kwietnia i będzie obowiązywał co najmniej do 23 kwietnia - podała RTHK. Za jego złamanie grozi kara do sześciu miesięcy pozbawienia wolności lub grzywna do 50 tys. dolarów hongkońskich (26,8 tys. zł).

Hongkong zgłosił w czwartek tylko jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem, co jest najniższym dziennym wynikiem od ponad pięciu tygodni. Łącznie w regionie stwierdzono 1017 infekcji i cztery zgony - przekazał dziennik "South China Morning Post".

Spadek liczby nowych infekcji to między innymi zasługa wprowadzonych przez władze restrykcji oraz obowiązku kwarantanny dla osób powracających z zagranicy - oceniła na konferencji prasowej szefowa wydziału chorób zakaźnych hongkońskiego centrum ochrony zdrowia Chuang Shuk-kwan.

Chuang przestrzegła przy tym przed utratą czujności. Zaleciła utrzymanie dystansu społecznego, szczególnie w związku z możliwością roznoszenia wirusa przez osoby bez objawów lub z łagodnymi objawami choroby.

Z Kantonu Andrzej Borowiak