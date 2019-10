W Hongkongu może być gorzej niż za japońskiej okupacji

Spadająca wymiana handlowa, nurkujące inwestycje i trwające od pięciu miesięcy protesty społeczne, które zniechęcają turystów – to dzisiejszy obraz Hongkongu, który jeszcze niedawno był uważany za gospodarczą perłę Dalekiego Wschodu. – Nie należy oczekiwać szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu PKB – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

Nie dopisują również turyści. Dane Rady Turystyki Hongkongu pokazują, że liczba odwiedzających SAR spadła we wrześniu o ponad 34 proc. do 3,1 miliona. To drugi z rzędu ponad 30-procentowy spadek w ujęciu rok do roku. Gros turystów odwiedzających Hongkong to obywatele Chin (70-80 proc.). Według Departamentu Handlu SAR turysta wizytujący region wydaje średnio 6,6 tys. hongkońskich dolarów (ok. 3,3 tys. zł) na osobę podczas jednej wizyty (2018 r.), a w sumie ich roczne wydatki sięgnęły 328 mld dolarów hongkońskich (ok.13 proc. całego PKB).- Nałożenie się na siebie trzech negatywnych czynników – dramatu w handlu zagranicznym, załamania się inwestycji i spektakularnego spadku sprzedaży detalicznej – sprawia, że w ciągu trzeciego kwartału tego roku PKB obniżyło się o 3,2 kwartał do kwartału (w drugim mieliśmy spadek o 0,4 proc. k/k) i 2,9 proc. w ujęciu rocznym. W ciągu ostatnich 30 lat tylko raz Hongkong doświadczył minimalnie głębszego spowolnienia – o 3,4 proc. na początku 2009 r., ale kolejny kwartał to był już wzrost o 3,6 proc – wskazuje analityk.- Protesty trwają, inwestycję spadają, turyści wystrzegają się regionu. Obecna sytuacja może być zatem znacznie trudniejsza niż w szczycie kryzysu finansowego. Jest bardzo prawdopodobne, że obecny spadek aktywności gospodarczej będzie najsilniejszy od momentu okupacji Hongkongu przez Japonię i dramatycznej migracji ponad połowy ludności z tego regionu w pierwszej połowie lat 40. ubiegłego stulecia – podsumowuje Marcin Lipka.