W Hongkongu pierwsze zatrzymanie na mocy prawa o bezpieczeństwie

Policjanci w Hongkongu w środę zatrzymali pierwszą osobę za złamanie przepisów o bezpieczeństwie państwowym, narzuconych regionowi dzień wcześniej przez władze ChRL. Zatrzymano mężczyznę z flagą wzywającą do niepodległości Hongkongu – napisała policja na Twitterze.

Na zdjęciach dołączonych do wpisu widać mężczyznę w koszulce z hasłem "wyzwolić Hongkong, rewolucja naszych czasów", używanym przez prodemokratycznych demonstrantów w czasie wielomiesięcznych antyrządowych protestów. Obok niego na chodniku leży flaga ze słowami "niepodległość Hongkongu".

We wpisie podano, że mężczyzna został zatrzymany w okolicy Causeway Bay na wyspie Hongkong za trzymanie flagi nawołującej do niepodległości Hongkongu, co narusza prawo o bezpieczeństwie państwowym. "To pierwsze aresztowanie, odkąd prawo to zaczęło obowiązywać" - podkreślono.

Nowe przepisy, wprowadzone w życie we wtorek wieczorem, przewidują karę nawet dożywotniego więzienia za przestępstwa związane z działalnością wywrotową, separatystyczną, terrorystyczną i zmowy z zagranicznymi siłami w celu podważenia bezpieczeństwa państwa.

Policja nie ujawniła, o jakie konkretnie przestępstwo podejrzany jest mężczyzna zatrzymany w Causeway Bay.

Chińskie władze i lojalna wobec nich administracja Hongkongu twierdzą, że nowe przepisy są konieczne, by ustabilizować sytuację w regionie po wielomiesięcznych protestach. Przekonują, że prawo dotyczy tylko wąskiego grona osób zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Krytycy oceniają natomiast, że nowe prawo oznacza kres wolności i praworządności, które odróżniały Hongkong od Chin kontynentalnych i uważane są za kluczowe dla jego pozycji jako międzynarodowego centrum finansowego. Narzucenie tego prawa Hongkongowi spotkało się z szeroką krytyką na świecie.

Z Kantonu Andrzej Borowiak