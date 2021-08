W Hongkongu piosenkarz oskarżony o korupcję za występ na wiecu opozycji

Władze Hongkongu oskarżyły w poniedziałek gwiazdora muzyki pop Anthony’ego Wonga o „zachowanie korupcyjne”, jak oceniły jego występ na wiecu politycznym byłego posła opozycji demokratycznej Au Nok-hina przed wyborami w 2018 roku. Grozi mu siedem lat więzienia.

Zarzut wobec piosenkarza to najnowsze z szeregu działań podejmowanych przez administrację Hongkongu przeciwko opozycji demokratycznej. W ostatnich miesiącach wielu działaczy wsadzono do więzienia za protesty, a wielu innych wyjechało w obawie przed prześladowaniami.

Niezależna Komisja Antykorupcyjna (ICAC) oceniła w komunikacie, że Wong złamał prawo wyborcze poprzez "dostarczanie rozrywki, by skłonić innych do głosowania" na Au w wyborach uzupełniających do lokalnego parlamentu. "Na wiecu Wong wykonał na scenie dwie piosenki. Na zakończenie występu zaapelował do uczestników wiecu, by głosowali w wyborach na Au" - napisała komisja.

59-letni Wong opowiadał się po stronie prodemokratycznych demonstracji z 2014 roku, znanych jako rewolucja parasolek, i popierał protesty przeciwko zacieśnianiu kontroli nad Hongkongiem przez rząd centralny ChRL w 2019 roku.

Piosenkarzowi grozi siedem lat więzienia i grzywna w wysokości 500 tys. dolarów hongkońskich (250 tys. zł). Zarzuty dotyczą również Au, który siedzi już w więzieniu, skazany na 10 miesięcy za organizację nieautoryzowanego zgromadzenia. Jest też wśród 47 demokratów oskarżonych o działalność wywrotową, jak organy ścigania oceniły organizację prawyborów obozu demokratycznego.

Zarzuty działalności wywrotowej postawiono im na mocy kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego, narzuconych Hongkongowi przez komunistyczne władze ChRL. Według władz są one potrzebne, by ustabilizować sytuację po masowych protestach z 2019 roku, ale krytycy oceniają je jako narzędzie do zwalczania opozycji.

Z Kantonu Andrzej Borowiak