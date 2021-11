W Hongkongu pojawiła się fałszywa aplikacja do śledzenia kontaktów w związku z Covid-19

Hongkońska policja poszukuje twórców aplikacji podszywającej się pod program do śledzenia kontaktów, który jest tam obecnie wymagany przy wejściu do budynków publicznych; zatrzymano pięć osób, które się nią posługiwały – podała we wtorek stacja RTHK.

Wśród zatrzymanych jest dwoje urzędników hongkońskiego Wydziału Imigracji i pracownik rządowej Komisji Audytu. Zatrzymano ich, gdy próbowali z pomocą fałszywej aplikacji wejść do wieżowca Immigration Tower, w którym mieszczą się biura rządowe - przekazała policja.

Od poniedziałku każda osoba chcąca wejść do budynków użyteczności publicznej, takich jak biurowce, biblioteki, szpitale czy targi z żywnością, musi zeskanować odpowiedni kod przy użyciu rządowej aplikacji do śledzenia kontaktów Stay Home Safe. Zatrzymane osoby użyły natomiast jej imitacji o nazwie Back Home Safe.

Zatrzymani są podejrzewani o posługiwanie się fałszywymi dokumentami, za co grozi nawet 14 lat więzienia. Nie zostali jak dotąd oskarżeni - podał dziennik "South China Morning Post".

Obowiązek korzystania z aplikacji covidowej oceniany jest jako jeden z kroków, by przekonać rząd centralny ChRL do umożliwienia przejazdów pomiędzy Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi bez kwarantanny, o co zabiegają hongkońskie władze. Jak dotąd nie udało im się tego osiągnąć, mimo pełnego zaszczepienia ok. 60 proc. mieszkańców i praktycznie zerowych bilansów lokalnych infekcji od miesięcy.

Część Hongkończyków niechętnie odnosi się jednak do wprowadzonej przez władze aplikacji, obawiając się o kwestie prywatności. Pojawiają się również obawy o utrudnienie dostępu do miejsc publicznych dla osób bezdomnych, których nie stać na zakup smartfona - wynika z informacji lokalnych mediów.

Z Taiyuanu Andrzej Borowiak