W Hongkongu prawie 90 proc. umierających na Covid-19 to niezaszczepieni

Prawie 90 proc. chorych na Covid-19, którzy zmarli w Hongkongu od początku trwającej obecnie piątej fali pandemii, to osoby niezaszczepione; tylko jeden na 46 zmarłych był po dwóch dawkach preparatu Pfizera – podał w poniedziałek portal Hong Kong Free Press (HKPF).

Takie wnioski z analizy 46 przypadków zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem z okresu od 31 grudnia do ostatniego piątku przedstawił urzędnik hongkońskiego Centrum Ochrony Zdrowia (CHP) Chuang Shuk-kwan.

W 40 spośród analizowanych przypadków pacjenci nie przyjęli ani jednej dawki szczepionki. Trzy osoby były natomiast po dwóch dawkach specyfiku chińskiej firmy Sinovac, a jedna - po jednej dawce tego preparatu.

Chuang zaznaczył, że CHP przeanalizowało 46 przypadków, ale łączna liczba zgonów od początku piątej fali pandemii w Hongkongu jest wyższa. Według danych rządowych przytaczanych przez HKFP od początku roku zmarło 75 osób.

Hongkong mierzy się obecnie z największą falą infekcji od początku pandemii, a w mieście na dużą skalę szerzy się bardziej zakaźny wariant Omikron. W niedzielę zgłoszono ponad 6 tys. nowych przypadków. Służba zdrowia jest przeciążona, w szpitalach brakuje miejsc, a władze planują masowe badania wszystkich mieszkańców.

Była brytyjska kolonia utrzymywała dotąd pandemię zasadniczo pod kontrolą, stosując miejscowe lockdowny, surowe ograniczenia możliwości wjazdu z zagranicy i obowiązkową kwarantannę dla przyjezdnych. Dotychczasowy sukces strategii "zero covid" może się jednak obrócić przeciwko Hongkongowi - ocenia część ekspertów.

Według komentatorów surowe restrykcje mogły się przyczynić do niskiego odsetka szczepień wśród seniorów, którzy są najbardziej narażeni na ciężki przebieg choroby. Do niedzieli dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło ogółem 76 proc. mieszkańców w wieku 12 lat i starszych, ale wśród osób po 80. roku życia odsetek ten wynosi niespełna 30 proc.

HKFP zwraca również uwagę na wątpliwości co do skuteczności szczepionki chińskiej firmy Sinovac, która w badaniach słabiej chroniła przed Omikronem niż specyfik Pfizera. Obie te szczepionki są dostępne w Hongkongu, ale osoby starsze chętniej wybierają Sinovac, ponieważ niektórzy są przekonani, że powoduje on mniej skutków ubocznych - podał hongkoński portal.

Z Kantonu Andrzej Borowiak