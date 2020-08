W Hongkongu w czasie pandemii koronawirusa wzrósł przemyt towarów

Celnicy w Hongkongu przejęli w tym roku przemycane drogą morską towary warte 280 mln HKD (134 mln zł), o 75 proc. więcej niż w całym 2019 roku. Popyt na szmuglowane dobra wzrósł w Chinach kontynentalnych w związku z pandemią Covid-19 – podała w środę stacja RTHK

Służby celne udaremniły w tym tygodniu przemyt towarów luksusowych w ramach operacji na wodach w pobliżu wyspy Lantau. W ponad 100 skrzyniach znaleziono suszone płetwy rekinów, jadalne ptasie gniazda, produkty elektroniczne, wino, markową odzież i cygara o łącznej wartości rynkowej szacowanej na 18 mln dolarów hongkońskich (ok. 8,6 mln zł).

W czasie akcji dziewięciu podejrzanym udało się uciec motorówką w kierunku Chin kontynentalnych - podała RTHK, cytując informacje urzędu celnego.

Według urzędników przestępcy odpowiadają na wzrost zapotrzebowania na szmuglowane dobra luksusowe wśród mieszkańców Chin kontynentalnych, którzy w normalnych warunkach tłumnie przyjeżdżali po takie towary do sklepów w Hongkongu. Obecnie trudniej jest im jednak robić w tym regionie zakupy z powodu obowiązku kwarantanny, wprowadzonego ze względu na pandemię Covid-19.

Hongkong mierzy się obecnie z trzecią falą zakażeń koronawirusem, ale od trzech dni dobowe liczby wykrywanych infekcji utrzymują się poniżej 100. W środę władze regionu zgłosiły 85 nowych zakażeń, co podniosło łączny bilans do ok. 3,7 tys. 42 zakażonych pacjentów zmarło.

W Chinach kontynentalnych zgłoszono poprzedniej doby 27 nowych przypadków Covid-19, w tym 22, w których do infekcji doszło na terenie kraju. Wszystkie przypadki lokalne wykryto w regionie Sinciang na zachodzie ChRL. W kraju odnotowano również 24 nowe zakażenia bezobjawowe, które nie są w Chinach zaliczane do "potwierdzonych przypadków" Covid-19 - wynika ze środowego sprawozdania państwowej komisji zdrowia.

Z Kantonu Andrzej Borowiak