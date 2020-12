W Hongkongu władze zamroziły konta byłego posła opozycji, który wyjechał z miasta

Władze Hongkongu zamroziły konta bankowe byłego posła opozycji demokratycznej Teda Huia, który ogłosił, że przebywa na uchodźstwie. Jest podejrzany o złamanie narzuconych Hongkongowi przepisów bezpieczeństwa państwowego – ogłosiła w niedzielę policja.

Hui poinformował, że należące do niego i jego krewnych konta w kilku bankach zostały zablokowane. Miało to nastąpić wkrótce po ogłoszeniu przez niego zamiaru osiedlenia się w Wielkiej Brytanii. Były poseł twierdzi, że banki nie podały powodów zamrożenia środków.

W niedzielę były parlamentarzysta ogłosił, że jeden z banków odblokował jego konta - przekazała publiczna hongkońska stacja RTHK.

Władze potwierdziły, że na ich wniosek zablokowano konta Huia. "Policja prowadzi dochodzenie przeciwko jednej osobie, która jest podejrzana o złamanie prawa o bezpieczeństwie państwowym i pranie brudnych pieniędzy" - przekazała policja w oświadczeniu, określając podejrzanego jako poszukiwanego "zbiega".

"Ustalono, że osoba ta zdefraudowała środki zebrane podczas internetowej akcji crowdfundingowej i używała kont należących do członków rodziny, by zarządzać tymi pieniędzmi. Zamieszana w to osoba jest również oskarżana o stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwowego poprzez zmowę z obcymi siłami" - dodano.

Hui jest jednym z posłów opozycji demokratycznej, którzy złożyli niedawno mandaty w akcie protestu przeciwko dyskwalifikacji czterech ich kolegów przez władze centralne ChRL. Według nich był to kolejny krok w stronę zacieśnienia kontroli Pekinu nad miastem.

Demokraci twierdzą, że rząd centralny ChRL ogranicza swobody mieszkańców Hongkongu i narusza obiecaną mu autonomię, szczególnie przy użyciu wprowadzonych w czerwcu kontrowersyjnych przepisów bezpieczeństwa państwowego. Pekin i lojalna wobec niego administracja Hongkongu utrzymują, że prawo to jest konieczne, by utrzymać porządek w mieście.

Z Kantonu Andrzej Borowiak