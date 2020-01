W Indiach trwa wojna o spuściznę po Mahatmie Gandhim

W 72. rocznicę zamachu na Mahatmę Gandhiego główne partie polityczne walczą o ideologiczną spuściznę po ojcu narodu. Jednocześnie do głosu dochodzą politycy gloryfikujący zabójcę Gandhiego. Opozycja zarzuca rządowi dyskryminację mniejszości religijnych.

"Nathuram Godse był patriotą, jest patriotą i pozostanie patriotą" - powiedziała agencji informacyjnej ANI Pragya Singh Thakur, posłanka Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) o zabójcy Mahatmy Gandhiego.

Ponad 70 lat po śmierci ojca narodu, jak Indusi nazywają Mahatmę Gandhiego, łamane jest w Indiach tabu dotyczące jego śmierci. 30 stycznia 1948 r. w Delhi Nathuram Godse zastąpił drogę Gandhiemu i z pistoletu beretta trzy razy wystrzelił w jego kierunku.

Wcześniej 38-letni Godse, działacz radykalnej organizacji Hindu Mahasabha oraz Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dwukrotnie próbował zamordować dobiegającego osiemdziesiątki polityka. Gandhi ledwie kilkanaście dni wcześniej zakończył kolejną głodówkę - tym razem nie protestował przeciw okupacji brytyjskiej, która zakończyła się w połowie 1947 r., lecz przeciw podziałowi kraju na muzułmański Pakistan i w większości hinduskie Indie.

Podziałowi towarzyszyły krwawe pogromy, w których zginęło łącznie do miliona hindusów, muzułmanów i sikhów, a ok. 10 mln ludzi musiało ratować się ucieczką. Dla Gandhiego podział był koszmarem, a dla Godsego spełnieniem marzeń o jednorodnych Indiach. Mahatma z jego głodówkami i pokojową ideą satjagrahy, obywatelskiego nieposłuszeństwa, oraz ahinsy, niestosowania przemocy, stał się dla Godsego symbolem uległego hindusa i obsesją.

"Ludzie nazywający go terrorystą powinni wsłuchać się w siebie" - tuż przed wyborami do parlamentu w 2019 r. mówiła Thakur o Nathuramie Godse.

Pragya Singh Thakur, wobec której wciąż toczy się proces o udział w serii zamachów terrorystycznych skierowanych przeciw muzułmanom, zdobyła mandat poselski w stanie Madhja Pradeś. Kontrowersyjną wypowiedź ostro potępił premier Narendra Modi z BJP, lecz nie wyrzucił posłanki z partii.

Premier Modi, którego partia po raz drugi z rzędu uzyskała samodzielną większość w parlamencie, często powołuje się na nauki Gandhiego. W artykule opublikowanym w dzienniku "The New York Times" z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Modi porównywał Gandhiego do Nelsona Mandeli i Martina Luthera Kinga. Na wiecach powtarza, że tak jak Mahatma sam pochodzi ze zachodnioindyjskiego Gudźaratu.

Krytycy zarzucają mu jednak, że polityka BJP kształtowana jest przez RSS, do której należał zabójca Gandhiego, a także premier Modi. Ramachandra Guha, uznany historyk i biograf Gandhiego, uważa, że obecny premier traktuje wybiórczo nauki Mahatmy, dyskryminując muzułmanów.

Obecnie mieszkańcy w większości muzułmańskiego Kaszmiru buntują się przeciw utracie specjalnego statusu tego stanu, zagwarantowanego wcześniej w konstytucji. W całym kraju trwają również protesty obywateli przeciw poprawkom do ustawy o obywatelstwie, które zdaniem opozycji są wymierzone w wyznawców islamu.

"Narendra Modi i Nathuram Godse wyznają tę samą ideologię" - powiedział 30 stycznia podczas demonstracji w Wayanad w Kerali Rahul Gandhi, jeden z liderów Indyjskiego Kongresu Narodowego. Mahatma Gandhi przewodził tej partii podczas okupacji brytyjskiej.

Z kolei BJP podczas wyborów sugerowało, że Kongres przez kilkadziesiąt lat rządów zaprzepaściło spuściznę Gandhiego, stając się skorumpowaną partią władzy.

Z Delhi Paweł Skawiński