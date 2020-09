W Indonezji 124 zgony w wyniku Covid-19, na Filipinach - 34

W ciągu ostatniej doby na Filipinach na Covid-19 zmarły 34 osoby, a w Indonezji - 124 osoby - poinformowały we wtorek ministerstwa zdrowia obu krajów.

Łącznie na Filipinach zmarły 4663 osoby. Liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła we wtorek o 3544, do 269 407. Jest to najwyższa liczba infekcji w Azji Południowo-Wschodniej.

W Indonezji w ostatniej dobie potwierdzono 3507 przypadków zakażenia koronawirusem. Łączna liczba zakażonych wyniosła 225 030. Liczba zgonów w wyniku Covid-19 wzrosła we wtorek do 8965 i jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Azji Południowo-Wschodniej.