W Indonezji największy dobowy przyrost zakażeń koronawirusem, Singapur ma ich wciąż najwięcej

W Indonezji stwierdzono we wtorek 1043 nowe przypadki koronawirusa, największy dzienny przyrost zakażeń od wybuchu epidemii. Chociaż kraj ten ma najwięcej zgonów na Covid-19 w Azji Południowo-Wschodniej, to pod względem liczby zakażeń pierwsze miejsce w regionie zajmuje Singapur.

W Indonezji liczba infekcji wzrosła do 33 076. We wtorek potwierdzono także 40 zgonów, zwiększając tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 1923 - powiedział przedstawiciel ministerstwa zdrowia Achmad Yuriano.

W sumie przetestowano dotąd 281 650 osób.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że wzrost zakażeń związany jest ze stopniowym odmrażaniem aktywności gospodarczej w sytuacji rosnącej presji ekonomicznej w Indonezji, która jest największą gospodarką Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach stwierdzono we wtorek 518 nowych zakażeń i sześć zgonów - podaje na swej stronie internetowe ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku pandemii odnotowano 22 992 infekcje, a 1017 osób zmarło. Wyzdrowiało łącznie 4736, w tym 99 we wtorek.

Najwięcej potwierdzonych zakażeń koronawirusem w regionie ma Singapur. Na stronie internetowej resortu zdrowia przekazano, że w tym państwie we wtorek zdiagnozowano 218 nowych przypadków, zwiększając ogólną liczbę zakażonych do 38 514. W sumie zmarło 25 osób.

W Malezji odnotowano zaledwie siedem zakażeń, zwiększając ogólny bilans do 8336. Nikt nie zmarł; bilans ofiar śmiertelnych wynosi 117. W Tajlandii zaś stwierdzono dwa zakażenia i również nikt nie zmarł. Od wybuchu epidemii, która najwyraźniej została tu opanowana, zakażonych zostało 3121 osób, w tym 58 zmarło. 2973 pacjentów wyzdrowiało.