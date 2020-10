W Indonezji ponad 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem i 123 kolejne zgony

W Indonezji odnotowano w ciągu ostatniej doby 4267 przypadków zakażenia koronawirusem i 123 zgony w związku z Covid-19 - poinformowały w środę władze tego kraju. Łączny bilans infekcji wzrósł do 373 109, a ofiar śmiertelnych do 12 857. To najwięcej wśród państw Azji Południowo-Wschodniej.

Na Filipinach, drugim najbardziej dotkniętym pandemią kraju tego regionu, do tej pory zdiagnozowano 362 243 przypadki SARS-CoV-2 i 6747 zgonów wśród chorych na Covid-19. W środę resort zdrowia Filipin poinformował o 1509 nowych przypadkach; to najmniejszy dobowy przyrost infekcji od ponad sześciu tygodni. Kolejnych 60 osób zmarło w ciągu ostatniej doby.

W Malezji zgłoszono 732 nowe zakażenia, zwiększając ogólną ich liczbę do 22 957. Sześć kolejnych osób zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych od wybuchu epidemii wzrósł do 199.

Według najnowszego zestawienia amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Birmie od wybuchu pandemii zgłoszono 38 502 przypadki koronawirusa, 945 zgonów; w Tajlandii - 3709 przypadków, 59 zgonów; w Wietnamie - 1141 przypadków, 35 zgonów; w Kambodży - 286 przypadków, żadnego zgonu; w Laosie - 24 przypadki, żadnego zgonu.