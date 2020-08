W Indonezji ruszył test III fazy chińskiej szczepionki przeciw Covid-19

Chińska firma Sinovac Biotech rozpoczęła we wtorek w Indonezji próbę kliniczną III fazy potencjalnej szczepionki przeciw Covid-19, opracowanej wspólnie z indonezyjską państwową firmą Bio Farma. Specyfik o nazwie CoronaVac jest już testowany w Brazylii.

CoronaVac to jedna z kilku potencjalnych szczepionek, które weszły w III fazę prób klinicznych. Wymagają one udziału dużej liczby osób i służą potwierdzeniu skuteczności przed zatwierdzeniem danego środka do użycia.

Indonezyjska próba ma potrwać sześć miesięcy. Ma w niej uczestniczyć nawet 1620 pacjentów. Dotychczas do udziału zgłosiło się 1215 osób.

Wcześniej test III fazy CoronaVac ruszył już w Brazylii, gdzie ma w nim wziąć udział łącznie 9 tys. osób. Sinovac planuje również próbę w Bangladeszu - podała agencja Reutera.

W oficjalnej ceremonii rozpoczęcia testu w mieście Bandung, stolicy prowincji Jawa Zachodnia, uczestniczył we wtorek prezydent Indonezji Joko Widodo. "Zagrożenie Covid-19 nie zniknie, dopóki wszystkim ludziom nie zostanie podana szczepionka" - powiedział.

Sinovac ocenił na podstawie wyników próby II fazy z udziałem 600 osób w Chinach, że potencjalna szczepionka wydaje się bezpieczna. Wytworzyła ona u pacjentów wykrywalne ilości przeciwciał, nie wywołała żadnych poważnych skutków ubocznych, a odsetek osób, u których wystąpiła gorączka, był stosunkowo niski w porównaniu z innymi specyfikami - poinformowała firma.

Sinovac prowadzi szeroko zakrojone testy potencjalnej szczepionki poza Chinami, ponieważ notowanych jest tam obecnie niewiele nowych zakażeń koronawirusem. W Indonezji liczba infekcji gwałtownie rośnie, łączny bilans przekroczył 127 tys., a prawie 5,7 tys. pacjentów zmarło.

Z Kantonu Andrzej Borowiak