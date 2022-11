W Indonezji szykuje się debiut wart ćwierć miliarda dolarów

Indonezyjskie PT VKTR Teknologi Mobilitas, sprzedające pojazdy elektryczne, planuje IPO o wartości 200 - 225 mln USD.

PT VKTR Teknologi Mobilitas – indonezyjski koncern zajmujący się sprzedażą pojazdów elektrycznych ogłosił plany IPO (debiutu giełdowego).

Zdaniem prezesa, Gilarsi W. Setijono, PT VKTR oczekuje, że uda się uzyskać wycenę rzędu 200-225 mln USD. Sprzedaż akcji obejmie walory o wartości 40-45 mln USD.

Pozyskana kwota pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności firmy.

PT VKTR (wymawiane jak Wektor) dostarczyła w bieżącym roku 30 autobusów elektrycznych dla PT TransJakarta – publicznego operatora „metrobusów” w stolicy Indonezji – Dżakarcie. Pojazdy pochodziły od chińskiego koncernu BYD. Dodatkowo korporacja ma podpisany kontrakt na przeróbkę dotychczasowych autobusów spalinowych sieci TransJakarta na elektryczne. Kontrakt zakłada przygotowanie prototypu, zaś po jego akceptacji przystosowanie aż 3000 pojazdów. Ten kontrakt realizowany będzie wspólnie z brytyjską firmą Equipmake. Również z brytyjską firmą Britishvolt planowana jest kooperacja w zakresie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. PT VKTR, które jest częścią Bakrie Group posiadającej wiele firm wydobywczych w Indonezji, dostarczało by nikiel niezbędny do produkcji, zaś otrzymywałby baterie. Ze względu na kryzys energetyczny w Europie i związane z tym wysokie ceny energii, projekt ten prawdopodobnie jednak nie ruszy przed 2024 r. Wcześniej natomiast można spodziewać się bezpośrednich inwestycji konglomeratu w obie firmy z Wielkie Brytanii.

Najbogatsza rodzina Indonezji straciła przez polityczne ambicje

Założona w 1942 r. Bakrie Group należy do klanu Bakrie - w swoim czasie jednej z najbardziej wpływowych rodzin w Indonezji. Jeszcze w 2007 r. rodzina wyceniana była przez Forbes Asia na 5,4 mld USD, a jej głowa - Aburizal Bakrie był najbogatszym człowiekiem w kraju. W 2020 r. wg tej samej gazety nie znaleźli się nawet na liście 50 najbogatszych w Indonezji. Aburizal Bakrie bezskutecznie próbował swoich sił jako kandydat na prezydenta kraju, jego syn Anindya Bakrie został w 2021 r. zmuszony do rezygnacji ze starania się o pozycję szefa KADIN (Indonezyjskiej Izby Przemysłowo – Handlowej), będącej oficjalnym reprezentantem przemysłu krajowego. Instytucja ta jest niezwykle wpływowa. Zdaniem wielu oznaczało to zmniejszenie znaczenia rodziny.

Elektromobilność pozwoli na wielki powrót rodziny Bakrie

PT VKTR zdaje się jednak czekać inny los. Firma ta powstała w bieżącym roku z przekształcenia PT Bakrie Steel Industries zajmującej się dystrybucją samochodów i pojazdów komercyjnych. Ruch ten wpisuje się w strategię władz kraju, które planują uczynić Indonezję jednym z wiodących graczy na rynku elektromobilności (bazując na potężnym przemyśle niklowym). Zdaniem analityków szeroko zakrojone działania Bakrie Group, doskonale wpasowujące się w strategię władz są wynikiem dostępu do informacji rządowych. Realizowane oraz planowanie działania koncernu, zmierzające do stworzenia całego „ekosystemu” elektromobilnego spowodowały istotny wzrost akcji kilku firm Bakrie Group. W obliczu kilkuletniej stagnacji na wyjątkowo niskich poziomach może to oznaczać powrót rodziny do czołówki biznesowej kraju.

