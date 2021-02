W Iranie zaczęto szczepić personel medyczny; kraj czeka na szczepionki dla ludności

W Iranie rozpoczęto we wtorek akcję szczepień przeciw Covid-19, w pierwszej kolejności szczepiony jest personel intensywnej opieki medycznej w szpitalach. Ten najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa kraj Bliskiego Wschodu czeka jeszcze na preparaty dla ogółu ludności.

Irańska telewizja państwowa pokazała Parsę Namakiego, syna ministra zdrowia Saida Namakiego, otrzymującego pierwszą dawkę szczepionki. Agencja Reutera zauważa, że irańskie władze chcą w ten sposób zwiększyć zaufanie społeczeństwa do rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Iran otrzymał dotąd 10 tys. z 2 milionów dawek Sputnika V, które zamówił i którymi planuje zaszczepić około 1,3 miliona ludzi do 20 marca - przekazała telewizja. Iran spodziewa się także ponad 4 milionów dawek szczepionki firmy AstraZeneca.

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei zakazał ministerstwu zdrowia importowania szczepionek produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, które według niego są zawodne i mogą być wykorzystane do rozprzestrzeniania zakażeń na inne kraje. Irańskie władze nie odniosły się do faktu, że szczepionka, na którą Iran czeka w ramach programu COVAX, to preparat brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca, opracowanej wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim - zauważa Reuters.

Iran uczestniczy w programie COVAX, prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), który ma na celu zabezpieczenie sprawiedliwego dostępu do szczepionek dla biedniejszych krajów.

Od wybuchu epidemii w Iranie odtnotowano prawie 1,5 mln przypadków zachorowań na Covid-19 i 58 536 zgonów, przy czym potwierdzona w poniedziałek liczba 67 zgonów w związku z Covid-19 jest najniższa od ośmiu miesięcy - wynika z danych ministerstwa zdrowia.

Pod koniec grudnia w Iranie rozpoczęto testy kliniczne pierwszego z trzech prototypów krajowych szczepionek, co - jak uważają władze - może pomóc w pokonaniu pandemii pomimo amerykańskich sankcji gospodarczych.