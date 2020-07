W Irlandii drugą turę wyborów prezydenta RP wygrał Trzaskowski

W Irlandii w drugiej turze wyborów prezydenta RP wygrał Rafał Trzaskowski - wynika z protokołów opublikowanych w poniedziałek rano przez Państwową Komisję Wyborczą.

W Irlandii oddano 24 007 ważnych głosów, z czego Trzaskowski uzyskał 18 503, co stanowi 77,07 proc., a ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda - 5504, czyli 22,93 proc. W każdym z trzech utworzonych w tym kraju obwodów do głosowania różnica głosów między nimi była podobna do ogólnej.

Na terytorium Irlandii wybory prezydenta RP odbywały się tylko korespondencyjnie. Do wyborców, którzy się zarejestrowali, wysłano 29 117 pakietów wyborczych. W terminie odesłanych zostało 25 322 z nich, co oznacza, że 1315 głosów było nie mogło zostać uwzględnionych z powodu braku podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu, niezaklejonej koperty bądź postawienia znaku X przy więcej niż jednym nazwisku lub niepostawienia go wcale.