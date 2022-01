W Izraelu gwałtowny wzrost obrotów handlu diamentami

Izraelski sektor handlu diamentami odnotował w 2021 roku gwałtowny wzrost obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem - ogłosiło w poniedziałek ministerstwo gospodarki. Wzrost nastąpił po dekadzie spadków spowodowanych m.in. przenoszeniem się handlu diamentami do Indii i Dubaju.

Import diamentów do Izraela osiągnął w 2021 r. wartość 2,94 mld dolarów i był o 91 proc. większy niż w 2020 r. Eksport wyniósł 3,65 mld dolarów i zwiększył się o 54 proc. w stosunku do poprzedniego roku.



Rekordowy wzrost obrotów handlu diamentami poprzedziła dekada spadków spowodowanych przenoszeniem się części branży handlu i obróbki tych kamieni szlachetnych do Indii oraz rosnącym znaczeniem Dubaju, jako centrum handlu diamentami - przekazało ministerstwo.



Rok temu nikt nie spodziewał się takich wyników, branża odradza się szybciej, niż oczekiwaliśmy - powiedział Ofir Gur, który kieruje częścią ministerstwa gospodarki zajmującego się diamentami, kamieniami szlachetnymi i branżą jubilerską.



- Z optymizmem patrzymy również na kilka najbliższych miesięcy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, które są docelowym rynkiem dla izraelskich handlarzy diamentami nastąpił wzrost sprzedaży biżuterii w okresie świątecznym - cytuje słowa Gura dziennik "The Jerusalem Post".