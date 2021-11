W Japonii zaskoczenia nie było

31 października Japończycy poszli do urn głosować w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Zaskoczenia nie było, zwyciężyła rządząca Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) i jej koalicjant, buddyjska partia Komeito. Nie oznacza to, że nie doszło do żadnych przetasowań politycznych tak w obozie rządzącym, jak i u opozycji. Niemniej premier Fumio Kishida dostał solidny mandat do sprawowania władzy i podjęcia kolejnej w ostatnich latach próby ożywienia japońskiej gospodarki.

Rozbudowa armii jednym z priorytetów

Świat i rynki są jednak bardziej zainteresowane tym co oznacza nowy rząd dla japońskiej gospodarki i polityki. Nie należy oczekiwać rewolucji. Kishida gwarantuje kontynuację kierunków wytyczonych przez Abe i tradycyjne podejście do uprawiania polityki. Był to prawdopodobnie decydujący czynnik, który zapewnił mu poparcie najważniejszych członków LDP. Osobnym pytaniem pozostaje, czy Kishida utrzyma się przez dłuższy czas, czy też zostanie kolejnym przejściowym premierem. Dużo zależy tutaj od tego jak jego gabinet poradzi sobie z pandemią.Na wieść o wyborczym zwycięstwie LDP rynki zareagowały pozytywnie. Wskaźnik Nikkei Stock Average tokijskiej giełdy wzrósł dzień po wyborach o przeszło 700 punktów, czyli około 2,4 proc. Jednocześnie nikt nie spodziewa się cudów i radykalnego ożywienia japońskiej gospodarki. Lansowany przez premiera Abe pakiet reform nazwanych “Abenomiką” nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Kishida jeszcze w październiku wystąpił z własnym pomysłem “nowego kapitalizmu”, który na dobrą sprawę jest próbą sprawniejszego wdrożenia wcześniejszych pomysłów.“Nowy kapitalizm” ma na celu wspieranie inwestycji w naukę i zaawansowane technologie, takie jak np. półprzewodniki, a także przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń w celu wytworzenia cyklu wzrostu i dystrybucji. Podniesienie dochodów, które od lat znajdują się w stagnacji, co przekłada się na rosnące nierówności społeczne, ma zostać osiągnięte dzięki rządowym zachętom dla pracodawców w postaci ulg podatkowych i subsydiów. Kolejny istotny punkt w agendzie gospodarczej rządu to wsparcie dla digitalizacji. Bardziej konkretne propozycje wraz z kolejnym pakietem stymulacyjnym mają zostać przedstawione w połowie listopada.W polityce zagranicznej Kishida zdecydowanie stawia na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i kontynuację zainicjowanych przez Abe formatów takich jak Quad oraz Wolny i Otwarty Indo-Pacyfik (Free and Open Indo-Pacific), czyli koalicji demokratycznych państw Azji i Pacyfiku nastawionych na obronę liberalnego porządku międzynarodowego. Premier podkreślił również konieczną w obliczu napiętych relacji z Chinami i Koreą Północną rozbudowę potencjału militarnego. Już w poprzednich miesiącach na sile przybrały głosy wzywające do rezygnacji z ustawowego progu 1 proc. PKB przeznaczanego na obronę i przyjęcie wzorem NATO progu 2 proc. Głównym propagatorem tego pomysłu jest minister obrony Nobuo Kishi, młodszy brat premiera Abe.Jednocześnie Kishida poszukuje jakiejś formy odprężenia z Chinami. W przeprowadzonej 8 października rozmowie z Xi Jinpingiem wyraził wolę budowy konstruktywnych i stabilnych relacji między obydwoma krajami. Xi był równie ostrożny w swoich deklaracjach. Chiński przywódca zapowiedział wzmocnienie dialogu, ale jednocześnie wezwał Japonię do właściwego podejścia do spraw konfliktowych, takich jak Tajwan.