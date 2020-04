W Jerozolimie wielkanocna msza w pustej bazylice

Niewielka grupa prawosławnych duchownych odprawiła w niedzielę mszę w Bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. W świątyni nie było wiernych ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Wyznawcy Kościoła prawosławnego i Kościoła greckokatolickiego 19 kwietnia obchodzą Wielkanoc.

Bazylika Grobu Świętego, uważana przez chrześcijan za miejsce ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w Wielkanoc zwykle była wypełniona wiernymi i turystami. Ograniczenia w podróżowaniu wprowadzone przez Izrael w związku z Covid-19 uniemożliwiły jednak pielgrzymom przyjazd do Jerozolimy oraz zebranie się w świątyni - pisze Associated Press.

Według tej agencji kilka osób modliło się przed drzwiami kościoła.

W sobotę w bazylice odbyła się coroczna ceremonia zstąpienia Świętego Ognia, w której także uczestniczyła tylko niewielka grupa prawosławnych duchownych.

W Izraelu odnotowano ponad 13 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. 171 osób zmarło z powodu Covid-19.