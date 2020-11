W Kanadzie pełne napięcia oczekiwanie na wyniki amerykańskich wyborów

Kanadyjskie media podkreślały w środę rano czasu miejscowego, że Kanada czeka na wyniki amerykańskich wyborów w napięciu, zaś słowo “niewiarygodne” stało się najpopularniejszym hasztagiem w mediach społecznościowych.

"Wtorkowy suspens w amerykańskich wyborach prezydenckich oznacza, że premier Justin Trudeau i kanadyjski rząd muszą czekać i nic innego nie mogą zrobić" - komentował portal Huffingtonpost. Relacje między Kanadą a USA są szczególne - jedyna granica lądowa Kanady to właśnie granica z USA, a Stany Zjednoczone są największym partnerem handlowym kraju.

"Te wybory były referendum w sprawie duszy Ameryki i nie jest ono jeszcze zakończone" - pisał w komentarzu redakcyjnym dziennik "The Globe and Mail", który występuje na ogół z pozycji centrowo-konserwatywnych. Dziennik podkreślał też, że "klincz w kluczowych stanach wskazuje na perspektywę przedłużonych zmagań między (Demokratą Joe) Bidenem a (urzędującym prezydentem USA, Republikaninem Donaldem) Trumpem". Dodawał w innym komentarzu, że "wygląda na to, że trumpizm zostanie tu na długo".

"Wynik wyborów zależy od rezultatu bardzo wyrównanego wyścigu w stanach, gdzie obecnie toczy się bitwa, kluczowe stany nadal liczą głosy; sztab Bidena skłonny walczyć z Trumpem w sądzie" - pisał dziennik "The Toronto Star", postrzegany jako sprzyjający politykom bardziej po lewej stronie politycznej sceny. W kontekście kanadyjskiej polityki jeden z komentarzy dziennika wskazywał, że "Justin Trudeau nauczył się, jak żyć z Donaldem Trumpem, i ma blizny, które o tym zaświadczają".

Zaś publiczny nadawca CBC, który z założenia przyjmuje neutralne stanowisko, w komentarzu podkreślał, że "mamy wszystkie składniki do łatwo zapalnego powyborczego koktajlu w USA, a Donald Trump zaczął zapalać zapałki". Przypominając, że na wyniki być może trzeba będzie jeszcze czekać, CBC dodało, że "chaotyczny finał jest ilustracją gorzkiej polaryzacji w kraju".

Kanadyjscy politycy czekają na wyniki tak jak wszyscy, ale Trudeau powiedział jeszcze we wtorek, że jego państwo przygotowane jest na to, że wyniki nie będą długo znane, i rozważa wszystkie ewentualności. "Będziemy przyglądać się rezultatom tych wyborów, ale Kanada jest w dobrym miejscu i jest gotowa do współpracy z narodem amerykańskim i amerykańskim rządem niezależnie od wyników" - powiedział Trudeau.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ośrodek Leger 80 proc. Kanadyjczyków uważa, że wybór Bidena byłby lepszy dla ich kraju, a 77 proc. obawia się niepokojów i zamieszek w USA.

Jak mówiła wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland podczas wtorkowej konferencji prasowej, zapewniając, że w razie potrzeby rząd pomoże Kanadyjczykom mieszkającym w USA, "każdy kanadyjski rząd musi być specjalistą ds. współpracy z USA". Freeland przypomniała znane Kanadyjczykom powiedzenie: "kiedy w USA kichają, Kanada łapie przeziębienie", nawiązujące do wypowiedzi słynnego pruskiego dyplomaty Klemensa von Metternicha z czasów napoleońskich. Zwróciła przy tym uwagę na niedawny raport kanadyjskiego banku TD nt. gospodarki i lepszych danych o odbudowie rynku pracy w Kanadzie, w którym analitycy uznali, że powiedzenie należy zmienić na "kiedy w USA kichają, Kanada wytwarza przeciwciała".

W ciągu ostatnich czterech lat opinia o USA w Kanadzie pogorszyła się ze względu na stosunek demonstrowany przez amerykańskiego prezydenta zarówno do kobiet, jak i do mniejszości, a także zmian klimatu, nauki czy wreszcie w ciągu ostatnich miesięcy - do pandemii Covid-19. Kanadyjczycy dobrze zapamiętali cła na kanadyjską stal i aluminium, uzasadniane przez USA "względami bezpieczeństwa", czy zapowiedzi USA, że będą wykupywać tańsze leki w Kanadzie.

Stanowisko Trumpa opisał jego były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton w wypowiedzi dla publicznego nadawcy CBC, zwracając uwagę, że Trump nie poważa Kanady i sądzi, że Kanada w umowach z USA negocjowała lepsze rozwiązania, niż powinna.

Z Toronto Anna Lach