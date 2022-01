W lockdownie wzrosła liczba prób samobójczych wśród dzieci

W okresie od marca do końca maja 2021 roku w Niemczech na oddziałach intensywnej terapii leczono około 500 dzieci po próbach samobójczych. Oznacza to, że w drugim lockdownie liczba ta wzrosła o około 400 procent w porównaniu z okresem przed pandemią - pisze w piątek dziennik "Berliner Zeitung".

Takie wyniki przyniosło badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Essen. Poinformował o tym w podkaście szef tamtejszego oddziału intensywnej terapii dziecięcej, profesor Christian Dohna-Schwake.



Profesor wyraził zaskoczenie dramatycznym rozwojem sytuacji, ujawnionym przez dane z 27 niemieckich oddziałów intensywnej terapii dziecięcej. Blokady i zamknięcia szkół ostatniej wiosny "ciągnęły się jak guma do żucia" - ocenił.



Szczególnie obciążało to dzieci, które już wcześniej cierpiały na depresję lub zaburzenia lękowe. W tym kontekście "kontakty społeczne poza mediami społecznościowymi mają działanie prewencyjne" - podkreślił lekarz.



W oparciu o badania przedłożone do międzynarodowej publikacji zaleca on zatem, aby szkoły pozostały otwarte "tak długo, jak to możliwe".