W Makau szkoły zamknięte do odwołania w związku z koronawirusem

Władze Makau poinformowały w czwartek, że wszystkie szkoły w regionie pozostaną zamknięte do odwołania, by chronić uczniów i nauczycieli przed groźnym koronawirusem z Wuhanu, który zabił już w Chinach kontynentalnych co najmniej 170 osób.

Biuro edukacji Makau informowało wcześniej, że szkoły przedłużą wakacje związane z Chińskim Nowym Rokiem do 10 lutego. W najnowszym komunikacie napisano, że lekcje zostaną wznowione jeszcze później, a konkretny termin zostanie ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem.

Władze Hongkongu ogłosiły natomiast zawieszenie zajęć szkolnych do 17 lutego. Poseł sektora edukacyjnego Ip Kin-yuen zaapelował o przełożenie początku semestru, aż region będzie wolny od ryzyka epidemii - podała publiczna stacja RTHK.

Do hongkońskich placówek edukacyjnych uczęszcza ok. 30 tys. osób mieszkających w Chinach kontynentalnych. Według Ipa jeśli wrócą oni do kampusów, to mogą stanowić zagrożenie dla innych uczniów czy studentów.

Hongkong i Makau są specjalnymi regionami administracyjnymi ChRL i we własnym zakresie ustalają przepisy dotyczące edukacji. Oba regiony zamknęły granicę dla osób z prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się epidemia, i gdzie odnotowano najwięcej przypadków zakażeń nowym koronawirusem.

Wirus z Wuhanu, stolicy Hubei, wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Zakażenia potwierdzono już we wszystkich prowincjach ChRL i w kilkunastu innych krajach, w tym w Niemczech, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie odnotowano przypadków śmiertelnych poza Chinami kontynentalnymi.

Z Kantonu Andrzej Borowiak