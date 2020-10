W Malezji kolejny rekord zakażeń SARS-CoV-2, znów więcej przypadków w Indonezji

W ciągu ostatniej doby w Malezji wykryto 691 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza drugi z rzędu rekordowy wynik. Po czterech dniach spadków znów wzrosła też liczba nowych przypadków w Indonezji; we wtorek odnotowano ich 4056.

Nowe dane z Malezji wskazują na to, że liczba zakażeń rośnie w szybkim tempie - ustanowiony dzień wcześniej dzienny rekord zakażeń to 432 przypadki. Malezja należała do krajów, którym udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa podczas pierwszej fali pandemii.

We wtorek odnotowano też cztery zgony pacjentów z Covid-19. Ogólny bilans pandemii w Malezji wynosi teraz 13 504 wykryte infekcje i 141 zgonów.

W poniedziałek wirusem zakaził się minister ds. religijnych kraju, a premier Muhyiddin Yassin udał się na kwarantannę.

Po czterech dniach spadających statystyk wzrost liczby zakażeń odnotowano też we wtorek w Indonezji - najmocniej dotkniętym pandemią kraju Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 4056 nowe zakażenia, czyli prawie 400 więcej niż dzień wcześniej. Zmarło 121 zakażonych osób, co powiększyło liczbę ofiar śmiertelnych wirusa do 11 374.

W całym kraju oficjalnie zdiagnozowano dotąd 311 176 infekcji, choć rzeczywista liczba jest znacznie większa ze względu na bardzo ograniczoną dostępność testów w kraju.