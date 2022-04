W niedzielę Francja wybiera nowego prezydenta. Druga tura przesądzona

Kampania przed I turą wyborów prezydenckich we Francji pokazała, że mamy do czynienia ze spektaklem rozpisanym na role męskie i żeńskie. Jest dwoje kandydatów walczących na poważnie o miejsce w Pałacu Elizejskim i pozostałych dziesięciu, dla których ta rozgrywka jest szczególnie ważna, ale w kontekście zaplanowanych na czerwiec wyborów parlamentarnych.

Role drugoplanowe rozdane

Wszystkie lęki wyborców

Pierwszy plan - gra wszystko

Warto przedstawić wszystkich kandydatów startujących w wyborach, chociaż połowa z nich z założenia nie ma szans na zdobycie więcej niż 5 procent głosów. Dlaczego więc zdecydowali się na ten krok? Ponieważ stoją za nimi nowe siły polityczne, które w ten sposób chcą trafić do wyborców i przekonać Francuzów, aby głosowali na nich w wyborach parlamentarnych. Warto bowiem pamiętać, że głosowania na partie polityczne startujące do Zgromadzenia Narodowego odbędą się już 12 i 19 czerwca 2022 roku. Ten schemat funkcjonuje we Francji od 2020 roku, kiedy to w referendum konstytucyjnym skrócono kadencję prezydenta z 7 do 5 lat. Czyli dziś, mając darmowy czas antenowy w mediach, spotykając się na czatach w mediach społecznościowych, budowana jest pozycja przed starciem w wyborach parlamentarnych.Czytaj także : Dwunastu kandydatów startuje w wyborach prezydenckich. Le Pen zmniejsza dystans do Macrona n założył kilka miesięcy temu nową prawicową partię Powstań Francjo, według sondaży może liczyć na 1 procent poparcia;jest centrystą, startującym kolejny raz w wyborach z około 1,5-proc. wynikiem;to trockistka, skrajnie lewicowa, upatrująca w systemach gospodarki planowej, ale oczywiście pozbawionej błędów ideologicznych, rozwiązania dla Francji i świata. Poparcie dla tej kandydatki jest na poziomie błędu statystycznego, podobnie jak innego skrajnie lewicowego założyciela Nowej Partii AntykapitalistycznejGdyby ktoś posłuchał wystąpienia na wiecu politycznym kandydata Francuskiej Partii Komunistycznejmógłby odnieść wrażenie, że rozpad Związku Radzieckiego był błędem, a dziś wyrażanie negatywnych opinii o Rosji i o jej agresji na Ukrainę jest wbrew interesom narodowym. Taka postawa, takie widzenie świata ma we Francji około 5 proc. wyznawców, tyle bowiem obywateli chce na wspomnianego komunistę głosować.Teraz aktorzy, którzy grają drugoplanowe role, ale mogą stać się bezcennymi sojusznikami w II turze wyborów, gdy walka będzie się toczyć o każdy głos., kandydat ekologów, eurodeputowany, stracił najwięcej na zmianie optyki kampanii. Jego program odnosił się do wyzwań ekologicznych, ochrony środowiska, ładu przestrzennego, współpracy unijnej na polu dekarbonizacji. I tu nagle problem, bo jedyna czynna elektrownia opalana węglem we Francji musi ratować krajowy bilans energetyczny.Jego kampania jest spójna, opierająca się na przekazie, że obecne zawirowania są przejściowe, a cele klimatyczne mają charakter ponadczasowy. Chce wybudować 3 tysiące wiatraków i 40 kilometrów kwadratowych farm fotowoltaicznych, stawiać farmy wiatrowe na morzu i przeanalizować oddziaływanie atomu na środowisko. Ponadto jego postulaty to: obniżka VAT na transport publiczny, taksa klimatyczna od najbogatszych, 700 tysięcy mieszkań socjalnych, 4 miliardy euro na remonty na kolejach i 10 miliardów euro na renowację termiczną domów i dofinansowanie inwestycji w obiekty pasywne.jest merem Paryża z ramienia Partii Socjalistycznej i startuje po to, żeby przejąć władzę w partii i osłabić chęć powrotu byłego socjalistycznego prezydenta Francois Hollande. Główne punkty jej programu to inicjatywa ustawodawcza w sprawie referendów wówczas, gdy zebranych zostanie 1 mln podpisów, zmiana systemu głosowania w wyborach parlamentarnych z większościowego na proporcjonalny. Emerytura w wieku 62 lat, 150 tysięcy nowych etatów socjalnych, powołanie ministerstwa do spraw kobiet i walki z dyskryminacją i wykluczeniem - to kolejne punkty programu.Jako prawdziwa socjalistka nie może pozostać obojętna wobec kapitału, dlatego proponuje podniesienie podatku dla międzynarodowych korporacji, stosowanie reguły 3 proc. deficytu budżetowego, a także uchwalanie co roku osobnego budżetu ekologicznego i przeznaczanie środków państwowych na badania i rozwój.W programach wyborczych wszyscy kandydaci mówią o wydatkach, ale nikt nie wskazuje źródeł dochodów.reprezentuje Republikanów, ostatnią klasyczną prawicową partię we Francji. Proponuje podwyżkę wieku emerytalnego dopiero od 2030 roku, obniżkę VAT na wszystkie działy gospodarki związane z kulturą i edukacją. 120 miliardów euro ma zostać przeznaczonych na zielony zwrot w kolejnych latach, przy okazji mają być budowane duże, nowe więzienia dla 20 tysięcy osadzonych. W przypadku emigracji parlament każdego roku byłby zobowiązany do uchwalania kwot emigracyjnych i wyznaczania zawodów, w których siła robocza jest szczególnie potrzebna.to kandydat, który zaskoczył wszystkich. Błyskotliwy, o bardzo radykalnie prawicowych poglądach dziennikarz, gwiazda telewizyjnych programów, w których toczył debaty na argumenty, nagle zapowiedział, że kończy swoją przygodę z mediami, aby ratować Francję. Zanim zaczął od pomocy współobywatelom, założył swoją nową partię Reconquete, czyli w dowolnym tłumaczeniu "odzyskać na nowo".W przypadku poglądów publicysty można mówić o jego własnym zdaniu, jeśli jednak ktoś deklaruje wolę aktywnego udziału w życiu politycznym, to pojawiają się pewne problemy. Zemmour jest skrajnie antyeuropejski, domaga się natychmiastowego stworzenia zmilitaryzowanej straży pilnującej granic państwowych.W obecnej sytuacji Strefa Schengen powinna zostać zawieszona, a dla osób starających się o wizę, pochodzących z państw o dużym ryzyku nielegalnej emigracji wiza wjazdowa ma kosztować 10 tysięcy euro. Zawieszenie zgody na automatyczne łączenie rodzin to kolejny punkt. W więzieniach powinno się stworzyć 25 tysięcy nowych miejsc, wzmocnić policję i służby specjalne. Najniższa pensja (czyli tak zwany SMIC - wynoszący dziś około 1600 euro brutto) ma zostać podwyższona o 10 procent, a VAT na paliwo, olej opałowy gaz i energię elektryczną należy obniżyć z obecnych 20 proc. do 5,5.Ważnym elementem kampanii są kwestie zniesienia opodatkowania darowizn rodziców dla dzieci oraz zniesienie podatku od nieruchomości dla osób do 30. roku życia.to prawdziwe objawienie tych wyborów. Skrajnie lewicowy polityk partii Francja Niepokonana (La France Insoumise) w sposób bezbłędny, a zarazem instrumentalny wykorzystał lęki zwykłych obywateli. Strach przed inflacją, niepewność jutra, zagrożenie polityczne - to wszystko punktuje na wiecach kandydat, mający szybką odpowiedź na każde postawione publicznie pytanie, poza jednym: "kto ma za te wszystkie obietnice zapłacić?". A oto najważniejsze punkty jego programu: obniżenie wieku wyborczego do 16 lat, emerytury w wieku 60 lat po przepracowaniu 40 lat, oczywiście podwyżka najniższej pensji, w tym przypadku o 20 procent. W przedsiębiorstwach maksymalne wynagrodzenie ma wynosić 20-krotność pensji minimalnej, a płace mają być równe dla mężczyzn i kobiet. Oczywiście wnosi o opodatkowanie najbogatszych Francuzów.Teraz dochodzimy do kandydatów wagi ciężkiej. Najpierw Marin Le Pen, reprezentująca Front Narodowy, która przed pięcioma laty w drugiej turze zmierzyła się z urzędującym prezydentem. Jej główne punkty programu wyborczego to: stop emigracji, stop islamizacji. Po ewentualnym objęciu urzędu prezydenta ma zostać zorganizowane referendum w sprawie zmian w konstytucji, zakładające nadrzędność prawa krajowego nad unijnym. Wnioski o azyl miałyby być przyjmowane za granicą przez placówki dyplomatyczne. Poza tym Francja powinna zawiesić udział w gremiach NATO i nie godzić się na wysyłanie swoich wojsk pod auspicjami Sojuszu na żadne misje. Unia Europejska powinna pozostać federacją państw narodowych i ograniczyć znacząco swoje uprawnienia. I jedna ważna rzecz - z Rosją i prezydentem Putinem warto i trzeba rozmawiać na tematy bezpieczeństwa międzynarodowego.Emmanuel Macron razem ze sztabem swoich doradców powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto uczyć się na błędach innych. Jednym ze sztandarowych pomysłów jego programu jest stopniowe, ale jednak podnoszenie wieku emerytalnego do 65 lat. Po ogłoszeniu tej propozycji sondaże wykazały natychmiastowy spadek poparcia o 5-6 procent. Ten pomysł jest nam dobrze znany. Na ulicach pojawili się związkowcy, a demonstracje pokazywane w telewizji bardzo osłabiły przekaz polityczny.Macron chce relokacji produkcji leków, ponieważ zakłócenie łańcucha dostaw w czasie pandemii było odczuwane przez wszystkich. Ma powstać europejska agencja zajmująca się wspólnymi zakupami gazu, w domach opieki społecznej ma być dodatkowo 50 tysięcy pielęgniarek i opiekunów. Obniżka podatku od nieruchomości ma zostawić pieniądze w kieszeniach obywateli, dofinansowanie ocieplenia 700 tysięcy domów i mieszkań pomoże ekonomizować zużycie nośników energetycznych. Ma powstać 50 energetycznych parków na morzu z wiatrakami, a 8 małych reaktorów jądrowych ma wzmocnić niezależność Francji. Ważna jest deklaracja, że za kilka lat we francuskich fabrykach powstawać będzie rocznie 1 milion samochodów hybrydowych i elektrycznych.Cieniem na kampanii prezydenckiej kładzie się nie do końca wyjaśniona afera z firmą konsultingową McKinsey, która doradzała Emmanuelowi Macronowi, a przy okazji nie zapłaciła części należnych podatków. Pamiętajmy jednak, że Marine Le Pen musiała zwracać środki do Parlamentu Europejskiego, ponieważ były pobierane przez osoby pracujące w biurze poselskim, a które nie miały nawet umowy o pracę.Stosunek do Rosji, konfliktu w Ukrainie z punktu widzenia francuskiego wyborcy nie ma decydującego znaczenia w podjęciu decyzji, na kogo zostanie oddany głos. Sprawy europejskie, w tym poparcie dla ewentualnego statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa dla Niemiec, także zeszły na plan dalszy. Liczy się klasyczne myślenie tu i teraz, a także przeświadczenie, że budżet państwa jest z gumy. Niestety propozycje rozwojowe, pobudzające gospodarkę, wskazujące strategiczne cele rozwojowe na kolejne lata stały się drugorzędne.Głosowanie w wyborach prezydenckich rozpocznie się w sobotę, ponieważ jako pierwsi pójdą do urn mieszkańcy terytoriów stowarzyszonych i departamentów zamorskich na Pacyfiku i Morzu Karaibskim. Będzie między innymi specjalna komisja wyborcza w Szanghaju, gdzie w związku z nawrotem zakażeń koronawirusem obowiązuje zakaz opuszczania domów, a zarejestrowało się niemal 5 tysięcy francuskich wyborców. W najbliższą niedzielę po godzinie 20.00 poznamy wstępne wyniki I tury. Padną także deklaracje ze strony kandydatów, którzy zakończą na tym etapie wyścig o prezydenturę, na kogo powinni oddać głos ich zwolennicy 24 kwietnia.