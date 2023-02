W Niemczech uczy się ponad 200 tys. ukraińskich dzieci

Według stanu na początek 2023 r. w Niemczech naukę kontynuuje ok. 203 tys. ukraińskich dzieci, które uciekły przed wojną, powiedziała w poniedziałek w Kijowie niemiecka minister edukacji i badań Bettina Stark-Watzinger, poinformował portal zn.ua.

"Oczywiście bardzo pragniemy, aby te dzieci nie straciły kontaktu z ojczyzną. Dlatego proponujemy im równoległe nauczanie w języku ukraińskim. W dużych miastach lokalne organizacje ukraińskie otworzyły szkółki niedzielne dla dzieci, a wiele z nich nadal uczy się zdalnie w ukraińskich szkołach. To oczywiście stwarza dodatkowe obciążenie" - powiedziała na wspólnej konferencji z ministrem edukacji i nauki Ukrainy Serhijem Szkarłetem.

Z kolei ukraiński minister podkreślił, że kształcenie na odległość to dobrowolny wybór rodziców, którzy nie chcą stracić związku swoich dzieci z ukraińskimi szkołami, a transfer ocen z niemieckiego systemu edukacji odbywa się według sprawdzonego mechanizmu i nie sprawia żadnych problemów.

W ramach wsparcia dla systemu ukraińskiego edukacyjnego Niemcy min. przekazały Ukrainie 15 autobusów szkolnych do transportu uczniów i nauczycieli do szkół. W niektórych szkołach w Niemczech wprowadzono nauczanie języka i literatury ukraińskiej, historii, geografii, kultury i tradycji. W Lipsku otwarto centrum edukacyjne, w którym ukraińskie dzieci kontynuują naukę zgodnie z ukraińskim programem państwowym, a ich rodzice zdobywają najbardziej potrzebne umiejętności do dalszej pracy. W ubiegłym roku ponad sześć tysięcy ukraińskich absolwentów miało możliwość zdania matury w tymczasowych ośrodkach egzaminacyjnych w sześciu niemieckich miastach, aby dostać się na ukraińskie uczelnie, poinformowało ministerstwo edukacji Ukrainy.

Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców liczba uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych do ochrony czasowej w Europie na dzień 31 stycznia 2023 r. wynosi 4 mln 833 tys.