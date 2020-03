W Parlamencie Europejskim apel o unijną jedność w walce z koronawirusem

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kilkudziesięciu europosłów wzięło udział w debacie w Brukseli na temat pandemii koronawirusa. Większość z przemawiających apelowała o unijną jedność w obliczu kryzysu.

Po raz pierwszy w historii Parlamentu Europejskiego eurodeputowani głosują i debatują nad pakietem pomocowym dla Unii Europejskiej zdalnie. Ze względu na restrykcje związane z epidemią i aby przyśpieszyć uruchomienie pomocy, zdecydowano o głosowaniu na odległość. Decyzja o tym, by procedury odbywały się w trybie pilnym, została przyjęta w czwartek rano zdecydowaną większością przez 687 głosujących parlamentarzystów.

W debacie wzięło udział kilkudziesięciu posłów z liczącej 705 parlamentarzystów izby. Część miała maseczki ochronne na twarzach. Dyskusję rozpoczęła szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, która - co zauważyły media - miała na rękach rękawiczki ochronne.

Szefowa KE na wstępie podziękowała lekarzom, pielęgniarkom i opiekunom we Włoszech i całej Europie, którzy - jak mówiła - bez najmniejszego wahania narażają się na niebezpieczeństwo ryzykując wszystko, aby ocalić naszych rodziców i dziadków, przyjaciół i współpracowników, sąsiadów i nieznajomych.

"Europa ma wobec was dług wdzięczności. Do tych, którzy uzupełniają półki lub zbierają pojemniki ze śmieciami. Nauczycielom i przedsiębiorcom, kierowcom ciężarówek i sprzątaczom, pracownikom fabryki i piekarzom. Wszystkim tym, którzy pomagają" - oznajmiła.

Powiedziała, że w czasach obecnego kryzysu niezwykle ważna jest jedność i solidarność między państwami UE. Zaznaczyła, że pomimo tego w ostatnich dniach - co bolesne - nie wszyscy okazali tę solidarność i zbyt wielu krajów odmówiło pomocy drugim krajom. Zaznaczyła, że niektórzy odczuli konsekwencje własnych nieskoordynowanych działań i dlatego Komisja podjęła "nadzwyczajne działania", by skoordynować walkę z pandemią. "Od tego czasu sytuacja się poprawia, a państwa członkowskie zaczynają sobie pomagać" - oświadczyła.

Powiedziała, że dlatego KE tworzy pierwsze w Europie strategiczne zapasy sprzętu medycznego, takiego jak respiratory, maseczki i materiały laboratoryjne. Podjęto też kroki w celu zagwarantowania dostępności dostaw kluczowego sprzętu, takiego jak maseczki i odzież ochronna, poprzez objęcie ich wydawaniem zezwoleń na eksport. Przypomniała, że UE rozpoczęła też wspólne zamówienia m.in. wentylatorów i sprzętu ochronnego.

Podkreśliła, ze swobodny przepływ towarów i usług jest gwarancję tego, aby dostawy mogł dotrzeć tam, gdzie są najbardziej potrzebne. "Właśnie dlatego Komisja interweniowała, gdy wiele krajów zablokowało eksport sprzętu ochronnego do Włoch. Właśnie dlatego wydaliśmy wytyczne dotyczące środków granicznych w celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług" - zaznaczyła.

Kończąc powiedziała, ze w ostatnich dniach często słyszy cytat jednego z założycieli Europy Jeana Monneta o wykuwaniu Europy w sytuacjach kryzysowych. "Ten cytat ciągle jest prawdziwy. Ale jest inny, innego ojca-założyciela, który, jak sądzę, również opisuje obecną sytuację. Konrad Adenauer powiedział kiedyś, że historia to suma rzeczy, których można było uniknąć. Moi przyjaciele, historia patrzy teraz na nas. Zróbmy razem dobrą rzecz - z jednym wielkim sercem, zamiast 27 małych" - powiedziała.

W dyskusji głos zabrali przedstawiciele poszczególnych frakcji. "To nie jest wojna, to pandemia. Lekarze nie proszą nas o medale lub łuki triumfu, ale o pieniądze na systemy opieki zdrowotnej, maseczki, respiratory, zestawy testowe. Czy my, Europejczycy, naprawdę nie zamierzamy sobie nawzajem pomagać?" - mówił wiceprzewodniczący grupy EPL Esteban González Pons. Jak dodał, "instytucje europejskie nie zawodzą, ale zawodzi solidarność między rządami europejskimi". "UE nie zawodzi, europejskość europejskich przywódców krajowych zawodzi" - powiedział polityk.

W imieniu grupy socjalistów głos zabrał Javier Moreno Sanchez. Oświadczył, że w czwartkowych głosowaniach należy poprzeć propozycje Komisji Europejskiej. "Tylko poprzez koordynację na poziomie europejskim będziemy mogli zwyciężyć w walce z wirusem i przywrócić normalność. Potrzebujemy wspólnej strategii, aby sprostać pandemii. Dzisiejsze decyzje to pierwszy krok w dobrym kierunku" - powiedział. Zaapelował też o opracowanie nowego "planu Marshalla" dla gospodarki UE.

"Nie zapominajmy, że wszystko to, co nas nie zabije, wzmocni nas" - powiedział Dominique Riquet z grupy Odnowić Europę. Skrytykował też "egoizm krajów członkowskich" w walce z epidemią. "Nie powinniśmy zamykać granic, żywić nacjonalizmów" - oznajmił.

Nicolas Bay z grupy Tożsamości i Demokracja ocenił natomiast, że epidemia uwidoczniła braki w funkcjonowaniu UE. "Mówi się, że UE jest zawsze skuteczniejsza, niż poszczególne kraje w sytuacjach wielkich zagrożeń. No i proszę. Mamy zagrożenie i UE jest nieobecna. (...)Od grudnia Bruksela cały czas minimalizuje ryzyko wirusa" - powiedział. Zaznaczył, że UE pozwoliła na delokalizację przemysłu i teraz musi importować sprzęt medyczny z Chin.

Przemawiając w imieniu grupy EKR, holenderski poseł Derk Jan Eppink powiedział, że jego frakcja z zadowoleniem poprze propozycję pakietu w wysokości około 40 mld euro z obecnych funduszy w budżecie UE na walkę z koronawirusem. "Komisja powinna radykalnie zrestrukturyzować wieloletnie ramy finansowe, które są nadal przedmiotem negocjacji. Pieniądze przeznaczone na politykę klimatyczną należy zmobilizować, aby zaradzić pandemii koronawirusa. Musimy postawić na pragmatyzm. Firmy i ludzie pilnie potrzebują gotówki" - oświadczył.

Głos w dyskusji przekazując PE pisemne stanowisko zabrała polska europosłanka, Anna Fotyga (PiS). "Dziś widzimy, że walka z pandemią odbywa się przede wszystkim w państwach członkowskich. Polski rząd zareagował na czas, działa w sposób właściwy, ma moje pełne poparcie. Od Unii oczekuję zaś elastycznego i sprawnego wykorzystania mechanizmu zamówień, zapewniającego dostawy środków medycznych dla całej wspólnoty - a o ile to możliwe - także naszych najbliższych partnerów i sąsiadów: państw aplikujących i stowarzyszonych" - napisała. Dodała, ze jednak najważniejszym zadaniem, które leży w kompetencjach UE, jest przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu, który nastąpi w wyniku pandemii.

Oświadczenie w kontekście debaty wydali też europosłowie delegacji PO-PSL. "Dzisiejsze decyzje, które podejmuje Parlament Europejski, są obecnie najpilniejsze i możliwe do wykonania w szybkim tempie. To dopiero początek! Będziemy podejmować dodatkowe działania w walce z chorobą oraz w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii dla europejskiej gospodarki" - skomentował w nim wiceszef grupy EPL, europoseł Jan Olbrycht (PO).

Z Brukseli Łukasz Osiński