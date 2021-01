W Parlamencie Europejskim krytyka Rosji w sprawie Nawalnego i apele o sankcje

Europosłowie wszystkich frakcji w PE skrytykowali Rosję za zatrzymanie opozycjonisty Aleksieja Nawalanego. Pojawiały się też apele o nałożenie sankcji na ten kraj.

David McAllister z Europejskiej Parii Ludowej w ostrych słowach potępił niedzielne aresztowanie Nawalnego. "Jest to niezgodne z międzynarodowym prawem. Wzywam władze Rosji do jego natychmiastowego uwolnienia. (…) Próba otrucia oraz aresztowanie Nawalnego, to następny argument, aby dokonać przeglądu stosunków z Rosja" - wskazał. Dodał, że powinny być nałożone unijne sankcje na odpowiedzialnych za zatrzymanie aktywisty.

Isabel Santos z grupy S&D przypomniała, że wielu rosyjskich opozycjonistów krytykowało reżim Władimira Putina i zostało zmordowanych. "Osoby odpowiedziane za otrucie są na wolności, a Nawalny jest przetrzymywany w więzieniu, gdzie zginął (prawnik Siergiej) Magnitski. To afront dla całej społeczności międzynarodowej" - powiedziała. Dodała, że na osoby, które są odpowiedzialne za zatrzymanie Nawalnego, powinny być nałożone sankcje.

Urmas Paet z Odnowić Europę również zaapelował o uwolnienie rosyjskiego opozycjonisty. "Nawalny był ofiarą bicia, ataków, a także otrucia. Okazuje, ze gdy tylko wrócił do Rosji, natychmiast został zatrzymany. Po raz kolejny w Rosji ściąga się ofiarę, a tym, którzy go otruli, nic nie grozi. Rosja zastrasza aktywistów politycznych" - powiedział.

Zdaniem Marco Zanniego z Tożsamości i Demokracji, to, co przeżył w ostatnich miesiącach Nawalny, jest absolutnie nie do zaakceptowania. "Nie możemy zaakceptować, aby nasz partner, z którym prowadzimy handel, stosował w stosunku do oponenta politycznego tego typu broń. Prawa człowieka powinny być zawsze w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. Wzywam, by wspólnota międzynarodowa potępiła to, do czego doszło i by władze rosyjskie wyjaśniły sprawę Nawalnego" - oświadczył.

W podobnym duchu wypowiedział się Sergey Lagodinsky z Zielonych. Podkreślił, że Nawalny jest karany, mimo ze nie zrobił nic złego. "Jest karany za to, że przetrwał i powrócił, jest karany za to, że się nie boi. Dawno zapomnieliśmy, jak to jest patrzeć na ludzi, którzy gotowi są walczyć, iść do więzienia, umrzeć za demokrację" - zaznaczył Zaapelował też o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2.

W imieniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos zabrał Witold Waszczykowski (PiS). "Mamy zbrodnię, pytamy się jak Dostojewski, czy mamy również karę. Rosja kontynuuje opresyjną politykę, zarówno wewnętrzna jak i zagraniczną" - powiedział dodając, ze w tej sprawie potrzebne jest międzynarodowe śledztwo.

Podkreślił, że UE powinna zostać uruchomić procedura w ramach reżimu sankcyjnego za łamanie prawa człowieka. "Pytanie, czy nie powinniśmy domagać się większych sankcji, np. wyrzucenia z rozliczeń finansowych SWIFT, zamrożenia aktywów bankowych, wykluczenia rosyjskich towarów z naszych rynków" - powiedział dodając, że koszty działań Kremla powinni ponosić rosyjska klasa średnia, oligarchowie, sportowcy, artyści i naukowcy.

"Społeczeństwo rosyjskie a przynajmniej jego część, która popiera Putina, musi znać koszty tej polityki imperialnej i musi zacząć ponosić cenę tej polityki imperialnej" - podsumował Waszczykowski.

Z Brukseli Łukasz Osiński