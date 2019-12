W Paryżu uhonorowano "Wybitnych Polaków we Francji”

Podczas 6. edycji konkursu „Wybitny Polak we Francji” uhonorowano wyróżniających się w swoich profesjach Polaków, którzy przyczyniają się do promowania Polski we Francji: naukowców, artystów, polityków, lekarzy i działaczy społecznych.

Gala konkursu "Wybitny Polak we Francji" odbyła się we wtorek wieczorem w Pałacu Monaco w Paryżu.

Nagrodę specjalną ambasadora RP we Francji Tomasza Młynarskiego otrzymała prof. Claudine Kieda, biochemik, dyrektor ds. badań w prestiżowym paryskim CNRS (Narodowym Centrum Badań Naukowych).

Nagrody Specjalne Kapituły konkursu otrzymali doktor nauk medycznych Andrzej Pawlak nagrodzony również dyplomem Honoris Causa za całokształt pracy zawodowej i naukowej przez Światowe Towarzystwo Ginekologii oraz wybitny historyk, pisarz i dziennikarz Piotr Witt - komentator polityczny Radia Wolna Europa od lat 80. do końca istnienia rozgłośni. Witt jest autorem "Vierge de Czestochowa en tant qu'une idee politique" (Matka Boska Częstochowska jako idea polityczna, 1989), "Hotel de Monaco - Ambassade do Pologne" (2005), "Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie" (2010, 2015 - z przedmową Rafała Blechacza).

Laureatami konkursy w tym roku zostali m.in.: w kategorii Nauka - prof. Artur Ciesielski - wybitny chemik, pracownik CNRS i współpracownik noblisty, prof. Jean-Marie Lehna; w kategorii Kultura - Piotr Stokłosa, fotograf współpracujący z luksusowymi domami mody i markami, jak: Armani, Dior, Chanel, YSL, Hugo Boss;

w kategorii Osobowość - Jolanta i Michel Forkasiewicz (konsul honorowy RP), działacze społeczni, którzy pomagają polskim firmom zdobywać rynek francuski, a francuskim przedsiębiorcom inwestować w Polsce. Oboje zaangażowani w budowanie dobrych relacji polsko-francuskich.

Konkurs jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Jego celem jest zaprezentowanie osób, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie, a także przybliżenie sylwetek tych osób, które, często znane i szanowane na emigracji, pozostają anonimowe dla Polaków mieszkających w naszym kraju.

Pierwsza edycja konkursu "Wybitny Polak" została przeprowadzona w 2010 roku, a w 2011 konkurs został rozszerzony na inne kraje. Obecnie konkurs odbywa się równolegle w Polsce i za granicą, m.in. w USA, Belgii, Norwegii, Singapurze, Szkocji, Holandii, Niemczech i Francji. Po raz pierwszy Tytuł "Wybitnego Polaka" w Francji został nadany w 2014.

Edycja francuska konkursu odbywa się pod Patronatem Ambasadora RP we Francji.

Galę uświetniły występy solisty Mateusza Walendzika i wyróżnionej w konkursie Grażyny Pawlikowski oraz recital fortepianowy Justyny Chmielowiec.

Z Paryża Katarzyna Stańko