W PE akcja poparcia dla przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE

Przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie pozowali do wspólnego zdjęcia z 30-metrową flagą Ukrainy, flagami UE i państw członkowskich na znak solidarności z Ukraińcami. To forma apelu o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE na rozpoczętym w czwartek szczycie unijnym.

Inicjatorami akcji byli były szef polskiego MSZ, europoseł Witold Waszczykowski (PiS) oraz były premier Litwy Andrius Kubilius (EPL).

Waszczykowski przemawiając przed budynkiem europarlamentu podkreślił, że od trzech lat, czyli od początku swojej kadencji w PE, porusza kwestię europejskiej perspektyw dla Ukrainy.

"Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku godzin Rada przyzna jej status kandydata do UE. To jednak nie koniec. To tylko początek nowej przygody" - powiedział Waszczykowski dodając, że PE musi nadal wywierać presję na przywódców unijnych, aby Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem UE tak szybko jak to możliwe.

Inicjatorzy akcji podkreślają, że przyznanie statusu kandydata Ukrainie wzmocni morale Ukraińców, którzy desperacko oczekują na dostawy potrzebnej broni, aby wygrać wojnę z Rosją, a jednocześnie chcą przeprowadzić dalsze reformy i zakończyć negocjacje akcesyjne.

Z Brukseli Łukasz Osiński