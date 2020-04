W PE projekt rezolucji w sprawie walki UE z pandemią koronawirusa

W PE powstał projekt rezolucji w sprawie walki UE z pandemią koronawirusa i konsekwencji kryzysu. Jego autorami są frakcja Europejskiej Partii Ludowej, socjaliści, Zieloni i grupa Odnowić Europę. W projekcie krytykowane są polskie władze za plan organizacji wyborów prezydenckich w maju.

Pod projektem, który widziała PAP, podpisali się Manfred Weber w imieniu EPL, szefowa socjalistów Iratxe García Pérez, lider Odnowić Europę Dacian Ciolos oraz Philippe Lamberts z Zielonych.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt ma zostać poddany pod głosowanie na najbliższej sesji.

W dokumencie znalazł się rozdział dotyczący praworządności. Jest w nim także fragment dotyczący Polski i Węgier. Autorzy ubolewają "nad decyzją rządu węgierskiego o przedłużeniu stanu wyjątkowego na czas nieokreślony i upoważnieniu rządu do wydawania dekretów bezterminowo".

Liderzy czterech grup "ubolewają" również nad "krokami podjętymi przez polski rząd, a mianowicie zmianą kodeksu wyborczego wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i innym przepisom prawa, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii, co może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć koncepcję wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów przewidzianą w polskiej konstytucji".

Autorzy wzywają też do Komisję Europejską do pilnej oceny, czy środki nadzwyczajne są zgodne z traktatami UE oraz wzywają Radę do ponownego umieszczenia w porządku obrad dyskusji i procedur związanych z trwającymi procedurami art. 7 traktatu.

Projekt rezolucji czterech frakcji dotyczy też m.in. działań dotyczących służby zdrowia, rozwiązań pozwalających przezwyciężyć konsekwencje gospodarcze i społeczne kryzysu oraz współpracy międzynarodowej w walce z pandemią.

Najbliższa nadzwyczajna sesja PE odbędzie się w czwartek i piątek.

Z Brukseli Łukasz Osiński