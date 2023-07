W PE wspólna konferencja europosłów i kubańskiej opozycji; potępienie Rosji

W trakcie szczytu UE-CELAC w Brukseli europosłowie PE i liderzy kubańskiej opozycji Rosa María Payá i Erik Cartelle potępili poparcie władz kubańskich dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie oraz ciągłe łamanie praw człowieka. Ich zdaniem powinno to doprowadzić do zawieszenia umowy o współpracy politycznej między Unią Europejską a kubańskim reżimem.

Konferencja prasowa odbyła się w Parlamencie Europejskim w tym samym czasie, gdy w Radzie Europejskiej odbywał się szczyt UE-CELAC. Rosa María Payá (Cuba Decide) potępiła obecność na nim Miguela Díaza-Canela, którego nazwisko jest wymienione w rezolucji PE wśród osób, które powinny zostać ukarane za udział w zbrodniach przeciwko ludzkości.

"Obecność kubańskiego dyktatora na tym szczycie to wstyd dla Unii Europejskiej. Reżim kubański jest dla Rosji i Chin bramą do Ameryki Łacińskiej i strategicznym sojusznikiem w inwazji na Ukrainę. Pozwolenie kubańskim reżimowcom na to, by stali się pośrednikami między UE a Celac, stawia Europę w niekorzystnej sytuacji. Zachęcamy Unię Europejską do zawieszenia umowy UE-Kuba nie tylko ze względu na niezliczone okrucieństwa, jakich reżim nadal dopuszcza się na swoim narodzie, ale także ze względu na najlepszy interes obywateli Europy" - powiedziała.

Europoseł Antonio López-Istúriz (EPL) stwierdził: "Dzisiaj zgromadziły się tutaj trzy różne grupy europejskie, ponieważ pomimo znaczących i drobnych różnic wszyscy jesteśmy niezłomnymi obrońcami wolności i demokracji. Jeśli na szczycie UE-CELAC nie zostanie opublikowany dokument potępiający sytuację praw człowieka w regionie i rosyjską agresję na Ukrainę, wszyscy możemy uznać ten szczyt za porażkę".

W konferencji wzięła też udział europosłanka Anna Fotyga (ECR). "Jako Polka całe moje życie publiczne związałam z ruchem Solidarności, walką z reżimem komunistycznym w Polsce. Dlatego nie dziwią mnie przerażające informacje o mordach politycznych popełnionych przez reżim komunistyczny na Kubie, co niestety przypomina mi przypadki z przeszłości w PRL-u, jak w przypadku ks. Jerzego Popiełuszki i innych. Jestem głęboko przekonana, że reżim komunistyczny na Kubie nie ma przyszłości. Prędzej czy później nastąpią niezbędne zmiany w kierunku demokratyzacji Kuby" - stwierdziła.

José Ramón Bauzá (Renew Europe) oświadczył: "UE nie może pozostać bierna w obliczu naruszenia umowy o dialogu politycznym z Kubą. (…) Polityka Unii wobec wyspy musi zostać gruntownie zrewidowana, ponieważ Kubańczycy muszą być wolni. Wolni od głodu, tortur i ucisku. Muszą być wolni od Díaza Canela" - powiedział.

Z Brukseli Łukasz Osiński