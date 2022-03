W piątek prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę

Prezydent USA Joe Biden w piątek odwiedzi Warszawę, po czym w sobotę spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą - podał w niedzielę w nocy Biały Dom. Tematem rozmów będzie m.in. kryzys humanitarny wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie.

"Prezydent [Biden] omówi to, jak Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami i partnerami odpowiadają na kryzys humanitarny i praw człowieka stworzony przez nieusprawiedliwioną i niesprowokowaną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki.

Choć przylot Bidena do Warszawy planowany jest na piątek, to spotkanie z Dudą ma odbyć się w sobotę 26 marca. Tego samego dnia Biden wróci do Waszyngtonu.

Warszawa będzie drugim przystankiem podczas europejskiej wizyty Bidena. Wcześniej w środę prezydent USA przyleci do Brukseli, gdzie będzie w czwartek uczestniczyć w szczycie przywódców G7 oraz szczycie Rady Europejskiej. Tematami obydwu spotkań mają być sankcje przeciwko Rosji oraz pomoc humanitarna oraz "inne wyzwania związane z konfliktem".

W poniedziałek Biden odbędzie też rozmowę telefoniczną z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, podczas której ma omówić odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę.