W ponad 50 światowych mediach teksty o sile polskiej gospodarki; autorami m.in. premier Morawiecki i prezes GPW

W ponad 50 światowych mediach ukażą się w najbliższym tygodniu teksty o sile polskiej gospodarki w ramach najnowszej odsłony projektu "Opowiadamy Polskę światu". Autorami są m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl i eksperci OECD.

"Teksty będą publikowane m.in. w krajach europejskich, takich jak Francja, Niemcy, Rosja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, ale też w Senegalu, Wenezueli, Meksyku, Kuwejcie, Malezji, Tajlandii czy Singapurze" - powiedział PAP Michał Kłosowski, szef działu projektów międzynarodowych Instytutu Nowych Mediów realizującego projekt "Opowiadamy Polskę światu".

Kłosowski wskazuje, że jest to odpowiedź "na zapotrzebowanie redakcji z całego świata, swoistej sieci zainteresowania Polską i Europą Środkową, którą udało się stworzyć w ostatnich latach". "Dziennikarzy ciekawi, jak Polska radzi sobie z pandemią, jak działa nasza giełda, jakie pomysły mają Polacy na dalszy rozwój gospodarki" - wyjaśnił.

"Polska powróciła na tory szybkiego wzrostu gospodarczego jako jeden z pierwszych krajów w Europie. Już w drugim kwartale 2021 r. poziom PKB przekroczył ten sprzed pandemii. Odbicie przyszło nawet szybciej, niż zakładaliśmy, ale to tylko potwierdza, jak skuteczne okazały się wdrożone narzędzia antykryzysowe. Stabilna sytuacja finansów publicznych umożliwiła wygenerowanie poduszki finansowej, która zabezpieczyła interesy tysięcy polskich firm i milionów pracowników. Udało się utrzymać nie tylko miejsca pracy, ale i wzrost wynagrodzeń" - napisał

premier Mateusz Morawiecki.

"Polska jest w czołówce państw OECD pod względem wzrostu wynagrodzeń. Średnie wynagrodzenie wzrosło w Polsce o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2015, podczas gdy wśród państw OECD było to zaledwie 5 proc. Pozostajemy też krajem z jednym z najniższych poziomów bezrobocia w UE. Jednocześnie wzrasta produktywność pracy - w latach 2015-2019 rosła ona mniej więcej o 5 proc. rocznie - najwięcej wśród wszystkich państw OECD" - przypomniał premier.

Potwierdza to szefowa Dyrektoriatu ds. Finansowych i Spraw Przedsiębiorstw w OECD Mathilde Mesnard. W tekście pt. "Dynamiczna Polska wychodzi z kryzysu obronną ręką" zauważa, że "siła Polski leży po części w dynamizmie jej rynku kapitałowego. W Polsce znajduje się jeden z największych rynków akcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (54 proc. ogólnej kapitalizacji tych rynków). Jest ona zresztą jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej w pierwszej dziesiątce państw o największej liczbie debiutów giełdowych na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. (…) Tworząc rynek NewConnect, Polska była również pionierem, jeśli chodzi o dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku kapitałów. Na tym drugim tego typu parkiecie w Europie notowane jest 20 proc. wszystkich małych i średnich europejskich spółek giełdowych!".

Do tej opinii nawiązał prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl pisząc: "Przez ostatnie 30 lat PKB Polski zostało więcej niż potrojone, co implikuje realny wzrost gospodarczy średnio 4 proc. rocznie. Nominalny wzrost był oczywiście wyższy i wyniósł ponad 11,5 proc. rocznie. Jednocześnie główny indeks giełdowy WIG przez te 30 lat rósł w średnim tempie ponad 15 proc. Tu chyba tkwi tajemnica sukcesu. Na warszawskiej giełdzie notowane są spółki, które rozwijają się lepiej niż +średnia krajowa+, co przyciąga inwestorów, a obecność inwestorów zachęca kolejne dobre spółki do debiutów".

"W ciągu 30 lat Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie była świadkiem i uczestnikiem odtworzenia rynku kapitałowego w centrum Europy. Jej otwarcie w 1991 roku w dawnym gmachu partii komunistycznej symbolizowało odrzucenie komunizmu i wybór systemu gospodarki kapitalistycznej" - pisze ambasador RP przy OECD prof. Aleksander Surdej. "Efektywny rynek kapitałowy jest elementem tworzonego przez polski rząd ładu gospodarczego, w którym inwestowanie giełdowe zgodne jest z zasadą indywidualnej odpowiedzialności za warunki bytowe - zasadą realizowaną w warunkach regulacyjnej rzetelności i społecznej solidarności" - zaznaczył.

"Polska ma naprawdę dużo do opowiedzenia innym. I są to dobre, budujące wizerunek Polski, treści. Historie naszego wspólnego, solidarnego sukcesu. Dzieje się to, co warto podkreślić, bez płatnych reklam, lecz w wyniku współpracy między redakcjami i dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskiej dyplomacji publicznej oraz naszych partnerów" - podkreśla Michał Kłosowski.

Wcześniejsze edycje "Opowiadamy Polskę światu" związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu w Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia'70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Ponad miliard zasięgu miały teksty na 40-lecie "Solidarności" opublikowane w 38 krajach. Teksty z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja opublikowały tytuły w 62 krajach i w 22 językach. Ostatnio w rocznicę 17 września 1939 r. teksty z Polski dotarły do ponad 70 państw.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Wszystkie teksty projektu opublikowane są na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.