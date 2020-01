W ramach DiscoverEU w podróż wyruszy około 20 tys. młodych Europejczyków

Około 20 tysięcy 18-latków otrzyma bilety wieloprzejazdowe w ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU, w której wzięło udział prawie 75 tys. młodych ludzi z całej Europy. Będą mogli odbyć maksymalnie 30-dniową podróż między 1 kwietnia a 31 października 2020 roku.

"Od kwietnia 20 tysięcy młodych ludzi wyruszy w niezapomnianą europejską podróż, odkrywając różnorodne zakątki Unii. Odbycie tej podróży z rówieśnikami oraz osobami w innych krajach na pewno sprawi, że będzie to przyjemne i niezapomniane doświadczenie. Uczestnicy staną się częścią szerszej nieformalnej i integracyjnej grupy, której członkowie odkrywają nasz kontynent na różne sposoby - jego bogactwa, różnorodność i solidarność" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, odpowiedzialny w KE za promowanie europejskiego stylu życia.

Jak informuje KE, młodzi ludzie przede wszystkim będą podróżowali koleją. Aby jednak móc dotrzeć do wszystkich miejsc na kontynencie, będą mogli korzystać również z innych rodzajów transportu, takich jak autokary, promy, a w wyjątkowych sytuacjach samoloty.

Wraz z biletem wieloprzejazdowym uczestnicy otrzymają również wsparcie i wskazówki dotyczące m.in. zrównoważonej turystyki. Młodzi ludzie są również zachęcani do pełnienia roli ambasadorów DiscoverEU oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Zachęca się ich również do kontaktowania się z innymi podróżującymi poprzez media społecznościowe i do dzielenia się swoimi historiami.

Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 roku na wniosek europarlamentu. W pierwszych trzech edycjach możliwość podróżowania po Europie miało około 50 tys. młodych ludzi. Na rok 2020 Parlament Europejski zatwierdził dla inicjatywy DiscoverEU budżet w wysokości 25 mln euro.

KE podkreśla, że uczestnicy pierwszych edycji konkursu uznali DiscoverEU za cenne i integracyjne doświadczenie edukacyjne, przyczyniające się do zaangażowania obywatelskiego, rozwoju osobistego i rozwoju umiejętności. Ponadto dwie trzecie spośród uczestników stwierdziło, że gdyby nie DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet. Niektórzy z nich udali się w pierwszą w życiu podróż bez rodziców lub opiekunów.

W maju 2018 roku KE zaproponowała włączenie DiscoverEU do przyszłego programu Erasmus na lata 2021-2027. Pod warunkiem osiągnięcia porozumienia w tej sprawie między Parlamentem Europejskim i Radą UE z tej inicjatywy mogłyby skorzystać w przyszłości setki tysięcy 18-latków.

Z Brukseli Łukasz Osiński