W rok po wybuchu epidemii papież oddał hołd pracownikom służby zdrowia

Papież Franciszek oddał w sobotę hołd pracownikom służby zdrowia, którzy zmarli w trakcie pandemii i nazwał ich bohaterami. Specjalne przesłanie w tej sprawie wystosował w związku z obchodzonym we Włoszech dniem pamięci o lekarzach - ofiarach Covid-19.

Dzień pamięci obchodzony jest w rocznicę wykrycia w Codogno w Lombardii przed rokiem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem we Włoszech. Od tego dnia epidemia zaczęła szerzyć się lawinowo.

Franciszek podkreślił, że pracownicy służby zdrowia w czasie epidemii wykonują swoją pracę wielkodusznie i bohatersko, traktując ją jako "misję".

"Przykład wielu naszych braci i sióstr, którzy narazili swoje życie na niebezpieczeństwo aż do jego utraty, budzi w nas wszystkich żywą wdzięczność i refleksję w obliczu tak wielkiego poświęcenia" - napisał papież.

Wskazał: "Całe społeczeństwo jest zachęcane do tego, by głosić miłość do bliźniego i troskę o innych, zwłaszcza o najsłabszych".

"Poświęcenie tych, którzy także w tych dniach zaangażowani są w szpitalach i placówkach medycznych jest szczepionką przeciwko indywidualizmowi i egocentryzmowi oraz ukazuje najbardziej autentyczne pragnienie drzemiące w sercu człowieka: stanąć u boku tych, którzy są w potrzebie i poświęcić się dla nich" - zaznaczył Franciszek.

Jego przesłanie odczytał przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia na zakończenie obchodów dnia pamięci, zorganizowanych przez krajową federację Izb Lekarskich.