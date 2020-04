W Rosji liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła 21 tysięcy

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem wzrosła we wtorek do 21 102, po wykryciu w ciągu ostatniej doby nowych 2774 infekcji. Jest to najwyższy dotąd w Rosji dobowy wzrost zakażeń. W ciągu ostatniej doby zmarło 22 pacjentów, a od początku pandemii - 170.

Wyzdrowiało dotąd 1694 pacjentów z Covid-19, w tym 224 w ciągu ostatniej doby.

Nowe dane podał powołany przez władze sztab do walki z koronawirusem. Przekazał on także dane dotyczące Moskwy, gdzie w ciągu ostatniej doby odnotowano 1489 nowych przypadków koronawirusa. Tym samym liczba chorych w stolicy Rosji przekroczyła 13 tysięcy.

Departament zdrowia w moskiewskim merostwie ocenił we wtorek sytuację w stolicy jako "napiętą" i wskazał, że liczba codziennie wykrywanych przypadków jest nadal "stabilnie wysoka". Ostrzegł także, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni może zabraknąć miejsc szpitalnych w placówkach przystosowanych do leczenia pacjentów z koronawirusem.

Do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem koronawirusa mają zostać przystosowane w ciągu najbliższych dziesięciu dni 24 placówki medyczne w Moskwie. Wówczas liczba miejsc dla takich pacjentów wzrośnie do około 21 tysięcy.

Około 6 tysięcy zakażonych koronawirusem w Moskwie leczy się w domu ze względu na lekki przebieg infekcji.

Z Moskwy Anna Wróbel