W Rosji odnotowano ponad 500 nowych zakażeń koronawirusem

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w Rosji o 500 w ciągu ostatniej doby, do 2337 - poinformował we wtorek sztab powołany przez władze w związku z pandemią. 17 osób zmarło. Koronawirusa wykryto w 73 z ponad 80 regionów Rosji.

Tak jak w poprzednich dniach, w ostatniej dobie większość nowych zakażeń - 237 - odnotowano w Moskwie, co sprawia, że liczba przypadków koronawirusa w stolicy Rosji wzrosła do 1613.

Spośród 17 wszystkich przypadków śmiertelnych osiem nastąpiło w ciągu ostatniej doby.

Przez ostatnie 24 godziny 55 osób zostało wypisanych ze szpitali; ogółem wyzdrowiało od początku pandemii 121 pacjentów z Covid-19 (w tym ponad połowa - w Moskwie).

W Moskwie władze zarządziły od poniedziałku 30 marca obowiązkową samoizolację. Mieszkańcy mogą opuszczać domy tylko po to, by wyjść do pracy, zrobić niezbędne zakupy, otrzymać niezbędną pomoc lekarską, wyprowadzić psa i wyrzucić śmieci.

Koronawirus dotarł do 73 spośród ponad 80 regionów Federacji Rosyjskiej. W ślad za Moskwą kolejne regiony wprowadzają obowiązek samoizolacji. We wtorek uczyniło to 13 podmiotów FR, po 26, które uczyniły to wcześniej. Premier Michaił Miszustin zaapelował o taki krok do władz wszystkich regionów.

W Rosji instytut naukowy podległy państwowemu urzędowi Rospotriebnadzor opracował test o wysokiej precyzji pozwalający na zdiagnozowanie koronawirusa - podały we wtorek media. Nowy test pozwala wykryć wirusa u osób będących we wczesnej fazie choroby i tych, u których przebiega ona bez symptomów. Testy stosowane w Rosji na początku pandemii były - według mediów niezależnych - o wiele mniej dokładne niż te używane w Europie Zachodniej.

Z Moskwy Anna Wróbel