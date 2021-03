W Rosji trzy szczepionki przeciw Covid-19, ale szczepienia postępują dość powoli

W Rosji zarejestrowano łącznie trzy krajowe szczepionki przeciw Covid-19: Sputnik V, EpiVacCorona i CoviVac. Aktywnie promowany jest na świecie Sputnik V - według producentów został dotąd zaakceptowany w 56 krajach. Wolniejsze jest tempo szczepień w samej Rosji.

Szczepionka Sputnik V jest, jak dotąd, stosowana najszerzej w Rosji i za granicą. Opracował ją Ośrodek im. Nikołaja Gamalei, podlegający ministerstwu zdrowia. Producent szczepionki, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), intensywnie zabiega o obecność Sputnika V w innych krajach. Preparat jest też promowany przez polityków: prezydent Władimir Putin określa go jako najlepszą szczepionkę na świecie. Na świecie początkowy duży sceptycyzm wobec szczepionki wywołany był faktem, że została zarejestrowana przed ukończeniem trzeciej fazy badań klinicznych.

Sputnik V, inaczej Gam-COVID-Vac, to szczepionka oparta na dwóch rekombinowanych ludzkich adenowirusach, tzw. wektorach - rAd26-S i rAd5-S. Adenowirusy wywołują u ludzi łagodne przeziębienie. Wirusy obecne w szczepionce zmodyfikowano tak, by w swoim materiale genetycznym miały przepis na białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2. Obydwa wirusy zostały osłabione, aby nie mogły powielać się w ludzkich komórkach i wywoływać choroby.

Do 16 marca br. wyprodukowano w Rosji ponad 10 mln dawek Sputnika V (preparat podawany jest w dwóch dawkach). Pewne partie Rosja przekazała Serbii, z którą porozumiała się o wysłaniu łącznie 2 mln dawek, i Węgrom, które miały dostać 300 tysięcy dawek. Władze Kirgistanu poprosiły Rosję o 500 tys. dawek preparatu. 1 mln dawek miało trafić do Uzbekistanu, przy czym są one przeznaczone głównie dla imigrantów zarobkowych wyjeżdżających do pracy do Rosji. Rosja zapowiadała także przekazanie 150 mln dawek Sputnika V do Brazylii.

Według mediów rosyjskich Sputnik V został zaakceptowany w 56 krajach. Prócz eksportu preparatu, który jest zależny od mocy produkcyjnych w kraju, Rosja ma zamiar eksportować technologię produkcji Sputnika V. Taka produkcja ma np. rozpocząć się w Indiach. Kazachstan już uruchomił produkcję Sputnika V w zakładach farmaceutycznych w Karagandzie. Również Brazylia planuje rozpoczęcie własnej produkcji.

EpiVacCorona to szczepionka peptydowa opracowana w centrum wirusologii Wektor w Nowosybirsku, głównym rosyjskim ośrodku badań nad wirusami. Ten typ szczepionki nie zawiera "żywego" wirusa i wytwarza odporność dzięki użyciu sztucznie syntezowanych peptydów. Do 18 marca br. przekazano w Rosji do użytku ponad 186 tys. dawek tego preparatu. Do końca miesiąca do regionów trafić ma 540 tys. dawek. Po dwóch pierwszych fazach badań klinicznych urząd Rospotriebnadzor zapewniał, że szczepionka jest skuteczna w 100 procentach. Dopuszczono ją do szczepienia osób w wieku powyżej 60 lat.

Niemniej, uczestnicy trzeciej fazy badań zaapelowali do ministerstwa zdrowia o zbadanie doniesień, że u części wolontariuszy nie pojawiły się przeciwciała. Wcześniej ośrodek Wektor argumentował, że przyczyną jest specyficzna formuła szczepionki - sprawia ona, że odpowiedź odpornościowa organizmu nie jest wykrywana w standardowych testach na przeciwciała. Na razie nie pojawiły się artykuły naukowe na temat tego preparatu.

Trzeci rosyjski preparat, CoviVac, zawiera nie fragmenty wirusa, lecz jednolity, ale nieaktywny wirus SARS-CoV-2. CoviVac został opracowany w ośrodku badań nad preparatami immunobiologicznymi im. Michaiła Czumakowa Rosyjskiej Akademii Nauk. Szczepionkę oficjalnie zarejestrowano, ale nie ma jej jeszcze w użytku, bo do obrotu trafi pod koniec marca. Produkcja pierwszej partii ruszyła 25 marca, gdy wciąż jeszcze trwają badania. Na razie szczepionka ta nie jest zalecana osobom powyżej 60. roku życia.

CoviVac nie jest na razie przewidziany do eksportu. Do końca br. Rosja ma zamiar wyprodukować 10 mln dawek tego preparatu i ewentualny eksport zależny będzie od dodatkowych mocy produkcyjnych. Do ich zwiększenia potrzebny będzie zakup niezbędnego sprzętu - powiedział w czwartek minister nauki Walerij Falkow.

Informacje na temat postępów kampanii szczepień w Rosji nie są zbyt szczegółowe. Przy szczepieniach używany jest głównie Sputnik V. Według liczb ogłoszonych 22 marca br. przez Putina dotąd około 6,3 mln Rosjan zaszczepiło się co najmniej pierwszą dawką z wymaganych dwóch, w tym 4,3 mln otrzymało dwie dawki. Oznacza to, że całkowicie zaszczepionych jest kilka procent spośród 146 mln mieszkańców Rosji.

Przyczyny są rozmaite, w tym psychologiczne i logistyczne. Rosjanie niezbyt chętnie uczestniczą w szczepieniach, co wynika m.in. z pewnej nieufności do szybko zatwierdzanych preparatów, ale nie tylko. Wiele osób po prostu już chorowało na Covid-19. Inne uważają, że na razie nie ma konieczności szczepienia się, bo liczba zakażeń spada, a system ochrony zdrowia nie jest już tak obciążony.

Ogółem w Rosji szczepionki przeciw Covid-19 powstają w 10 obiektach produkcyjnych, a w kraju działa ponad 4600 punktów szczepień.

