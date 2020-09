W Rosji wykryto 6065 zakażeń koronawirusem, najwięcej od dwóch miesięcy

W Rosji wykryto 6065 zakażeń koronawirusem w ciągu minionej doby, najwięcej od 19 lipca. Ogólna liczba zakażeń wynosi obecnie 1 097 251. W ciągu ostatniej doby zmarły 144 osoby zakażone koronawirusem. Od początku epidemii wirus spowodował śmierć 19 339 osób.

Nowe dane podał w sobotę sztab ds. walki z pandemią.

W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 5255 osób, a od początku epidemii - 906 462. Liczba przeprowadzonych w Rosji testów na obecność koronawirusa przekracza 42,4 miliona.

Jak poinformowały media w piątek wieczorem, wkrótce do aptek w Rosji mają trafić dwa lekarstwa stosowane w leczeniu osób zakażonych koronawirusem: arepliwir i koronawir. Oba powstały na bazie preparatu przeciwwirusowego o nazwie fawipirawir (lub avigan), stosowanego w Japonii w leczeniu grypy.

Jak przypomina w sobotę niezależna "Nowaja Gazieta", badania w Japonii nie dowiodły w sposób przekonywujący skuteczności fawipirawiru w leczeniu Covid-19.

Cena leków, które będą sprzedawane w Rosji, będzie się wahać wokół 12 tysięcy rubli, równowartości około 600 PLN, za jedno opakowanie.

W szpitalach w Rosji stosowany jest lek awifawir, rosyjski odpowiednik fawipirawiru. W czerwcu ministerstwo zdrowia zapewniało, że jest on skuteczny w 90 procentach. Rosja dostarcza już awifawir na Białoruś i do Kazachstanu. Zamierza go eksportować również do Argentyny, Boliwii i Republiki Południowej Afryki.

Z Moskwy Anna Wróbel