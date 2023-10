W rosyjskich uniwersytetach wprowadzono zakaz dyskusji o problemach w kraju

W połowie października rosyjskie ministerstwo edukacji i nauki poinstruowało uczelnie wyższe, aby podczas zajęć akademickich unikano tam otwartych dyskusji na temat wszelkich "negatywnych trendów politycznych, gospodarczych i społecznych" w Rosji.

Jak podkreślono w codziennej aktualizacji wywiadowczej z Wielkiej Brytanii, stanowi to dalsze ograniczenie przestrzeni informacyjnej w Rosji. Decyzja władz w Moskwie w dłuższej perspektywie prawdopodobnie przyczyni się do pogłębienia tendencji do kształtowania polityki wyłącznie zgodnie z wizją akceptowaną przez Kreml - ocenił brytyjski resort (https://tinyurl.com/d4hs76v6).

"Jest wysoce prawdopodobne, że (władze) chcą nadal represjonować (osoby wyrażające) krytyczne poglądy dotyczące +specjalnej operacji wojskowej+ (propagandowe określenie inwazji na Ukrainę - PAP) w okresie poprzedzającym spodziewane starania Władimira Putina o reelekcję w marcu 2024 roku" - napisano.