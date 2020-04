W Rumunii i Mołdawii już 752 ofiary Covid-19 i ponad 15 tys. zakażonych

W Rumunii od początku epidemii koronawirusa na Covid-19 zmarło 650 osób, a ponad 11,5 tys. jest zakażonych - poinformowały we wtorek władze medyczne. W sąsiedniej Mołdawii epidemia pochłonęła 102 ofiary, a prawie 3,5 tys. osób jest zainfekowanych.

W ciągu ostatniej doby w Rumunii stwierdzono 277 nowych infekcji koronawirusem, łącznie odnotowano ich 11616; od poniedziałku na Covid-19 zmarło też 19 osób - czytamy w codziennym komunikacie rządowym.

Dodano, że 3404 pacjentów wyzdrowiało, a 243 przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Z zaprezentowanych danych wynika, że ponad 86 proc. zmarłych na Covid-19 cierpiało także na inne choroby, które przyczyniły się do ich śmierci. Wśród ofiar epidemii 73 proc. miało ponad 60 lat, a 64 proc. to mężczyźni.

Najbardziej dotknięte epidemią pozostaje miasto Suczawa, w którym zdiagnozowano 2695 infekcji. W drugim pod względem wykrytych zakażeń Bukareszcie stwierdzono ich 1222.

W poniedziałek prezydent Rumunii Klaus Iohannis ogłosił, że przedszkola, szkoły i uniwersytety pozostaną zamknięte do końca roku szkolnego. Do tego czasu kontynuowane będzie nauczanie na odległość.

Do 15 maja obowiązuje w kraju stan wyjątkowy, który ogranicza m.in. możliwość wychodzenia z domu do ściśle określonych przypadków. W poniedziałek jego zasady zostały złagodzone - osobom powyżej 65 roku życia zezwolono na częstsze wychodzenie z domu w celu zrobienia zakupów, udania się do lekarza lub spaceru.

Minister zdrowia Mołdawii Viorica Dumbraveanu powiedziała w poniedziałek wieczorem, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 73 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, a łącznie stwierdzono ich już 3481; 102 chorych zmarło.

Większość sklepów w tym kraju została w poniedziałek ponownie otwarta. Od tego dnia ludzie mogą też spacerować w parkach.

Prezydent Iohannis zapowiedział również w poniedziałek, że Rumunia wyśle do Mołdawii misję medyczną oraz transport materiałów ochronnych i leków, które mają pomóc temu krajowi w walce z epidemią.

Władze medyczne separatystycznego Naddniestrza informują na swojej stronie internetowej o 408 potwierdzonych do wtorku przypadkach infekcji i 20 osobach, które zmarły na Covid-19.