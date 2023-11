Budowa terminala zbożowego w Gdańsku jest w fazie planowania i... politycznych perturbacji. Ukraińskie zboże jest reeksportowane na rynki światowe przez port w rumuńskiej Konstancy.

Ukraina wysłała przez rumuński port w Konstancy nad Morzem Czarnym 9,2 miliona ton zbóż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku.

Według planów rządu Zjednoczonej Prawicy terminal zbożowy w Gdańsku w ciągu dwóch lat miał usprawnić przeładunek zboża, pozwalając na zwiększenie przepustowości do poziomu ok. 5,8 mln ton rocznie.

Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, wskazuje, że 13 mld złotych, które zostały przeznaczone na Centralny Port Komunikacyjny, wystarczyłyby na budowę terminala, który obsługiwałby miliony ton zboża z Ukrainy.

Terminal zbożowy w rumuńskiej Konstancy sukcesywnie zwiększa swoje możliwości przeładunku zboża z Ukrainy. Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Konstanca, największy port handlowy Rumunii, stała się główną alternatywną trasą eksportową dla ukraińskich portów czarnomorskich. Do rumuńskiego portu zboże dociera drogą lądową, koleją lub barkami Dunajem.

Ukraina wysłała przez rumuński port w Konstancy nad Morzem Czarnym 9,2 miliona ton zbóż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 roku – poinformowały władze portu.

W nadchodzących miesiącach rumuński port czarnomorski ma podwoić wydajność tranzytu ukraińskiego zboża i wyeksportować dodatkowe 4 mln ton.

- Tylko w sierpniu przeładowano około 2,7 miliona ton ukraińskiego zboża przez port w Konstancy - powiedział dyrektor Comvex (operatora portu w Konstancy) Viorel Panait w wypowiedzi dla Reutersa.

Terminal zbożowy w Konstancy ma powierzchnię około 60 tys. mkw. Jest to najgłębsze miejsce do cumowania na Morzu Czarnym (19 m).

Rumuński port zbożowy usytuowany jest blisko terminalu barek do transportu rzecznego z krajów położonych nad Dunaju, ma bezpośredni i łatwy dostęp do linii kolejowej oraz leży w niewielkiej odległość od autostrady A2. Pojemność magazynowa wynosi ponad 200 tys. ton (w odniesieniu do pszenicy).

Firma Comvex prowadzi współpracę z rumuńskim operatorem kolejowym Grupą Feroviar Roman (GFR) w zakresie usprawnienia przeładunku ukraińskiego zboża na przejściu granicznym pomiędzy Rumunią a Ukrainą w Waduł Siret-Dornesti.

Polski terminal zbożowy w Gdańsku nadal pozostaje na papierze

Tymczasem w Polsce kwestia terminala zbożowego jest tematem politycznych utarczek.

6 listopada Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej zarzuciła ministrowi rolnictwa Robertowi Telusowi kłamstwo w sprawie umowy na budowę terminala zbożowego.

Przypomnijmy - 9 października, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości, minister zapowiedział, że Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna podpisała umowę z Portem Gdańsk na port zbożowy. Z ustaleń Agnieszki Pomaskiej wynikało natomiast, że żadnej umowy nie było. W późniejszych komentarzach Telus twierdził, że umowa dotyczyła portu Gdańsk Eksploatacja, a nie portu Gdańsk.

Niemniej Polska nadal pozostaje w tyle za swoim partnerem znad Morza Czarnego. Przedstawiciele branży rolniczej w Polsce uważają, że dla bezpieczeństwa polskiego rolnictwa wybudowanie terminala zbożowego jest kluczową inwestycją.

Marcin Gryn, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, w komentarzu dla WNP.PL zauważył, że koszt Centralnego Portu Komunikacyjnego przez ostatnie 3 lata wyniósł 13 mld złotych, w tym okresie nic nie zostało wybudowane.

- Cała ta suma, jeśli zostałaby przeznaczona na budowę terminala zbożowego, wystarczyłaby na nabrzeże portowe, które mogłoby obsługiwać kilkanaście mld ton zboża z Ukrainy – skonstatował przedstawiciel branży rolniczej.

Polska infrastruktura nadal stanowi wąskie gardło w eksporcie ukraińskiego zboża

Ukraina jako jeden z największych eksporterów płodów rolnych na świecie - eksportuje tyle zboża w miesiąc, co Polska w ciągu roku.

- Dotychczasowy terminal zbożowy w Gdańsku miał możliwość wyeksportować jedynie 1,4 mln ton zboża w ciągu pierwszego półrocza br. Stanowiło to jednak wzrost wobec 2022 roku, kiedy to ze stolicy woj. pomorskiego wyeksportowano 1,9 mln ton zboża rocznie – stwierdził wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk cytowany w komunikacie gdańskiego portu.

Według planów rządu Zjednoczonej Prawicy terminal zbożowy w Gdańsku w ciągu dwóch lat miał usprawnić przeładunek zboża, pozwalając na zwiększenie przepustowości do poziomu ok. 5,8 mln ton rocznie.