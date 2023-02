W rządzie Wielkiej Brytanii powstało ministerstwo bezpieczeństwa energetycznego

Brytyjski premier Rishi Sunak dokonał we wtorek pierwszej rekonstrukcji swojego rządu - zaledwie w 105. dniu jego istnienia. Najważniejszą zmianą jest wydzielenie z ministerstwa biznesu i energii odrębnego resortu bezpieczeństwa energetycznego.

Nowym ministerstwem, które odpowiedzialne będzie też za plan osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych, pokieruje dotychczasowy minister biznesu i energii Grant Shapps. Pozostałą część resortu połączono z ministerstwem handlu międzynarodowego, a na czele stanie nowego ministerstwa biznesu i handlu stanie Kemi Badenoch.

Stworzone zostało nowe ministerstwo nauki, innowacji i technologii, które przejęło część kompetencji dotychczasowego resortu cyfryzacji, kultury, mediów i sportu, zaś ten stał się ministerstwem kultury, mediów i sportu. Obydwoma resortami pokierują kobiety - odpowiednio Michelle Donelan i Lucy Frazer.

Sunak ogłosił też, że przewodniczącym Partii Konserwatywnej, w miejsce zwolnionego w poprzedni weekend za złamanie kodeksu ministerialnego Nadhima Zahawiego, będzie Greg Hands, który do tej pory był wiceministrem handlu międzynarodowego. W brytyjskim systemie przewodniczący zajmuje się zarządzaniem administracyjno-organizacyjnym, a na czele partii stoi lider i to on wyznacza polityczny kierunek.

Jak zwracają uwagę brytyjskie media, rekonstrukcja nie dotknęła wicepremiera i ministra sprawiedliwości Dominica Raaba, choć ze względu na nasilające się doniesienia o zastraszaniu przez niego podwładnych, staje się on coraz większym obciążeniem dla Sunaka i brak reakcji jest już wytykany premierowi.