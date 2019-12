W Rzymie obchody z okazji 90-lecia pierwszej katedry polonistyki we Włoszech

W Rzymie do soboty będą trwały obchody 90-lecia powstania pierwszej katedry polonistyki we Włoszech. Utworzono ją w 1929 roku na Uniwersytecie La Sapienza w Wiecznym Mieście. Przybyli poloniścii z uczelni w kilku miastach włoskich.

Rocznicowe uroczystości zainaugurował w czwartek recital chopinowski Szymona Nehringa w Aula Magna tej największej uczelni w Europie i zarazem jednej z najstarszych na świecie.

W piątek na La Sapienzy odbyła się sesja naukowa poświęcona literaturze polskiej oraz różnych krajów świata. Prowadził ją kierownik tamtejszej katedry polonistyki Luigi Marinelli.

"Uroczyście świętujemy 90. rocznicę powstania pierwszej katedry polonistyki we Włoszech. Ta pierwsza katedra zajmowała się też literaturą i kulturą całej Europy środkowo-wschodniej. To ewenement zarówno naukowy, jak i kulturalny" - powiedział Marinelli w rozmowie z PAP. Jak zaznaczył, szczególnie ważne jest to, że studia polonistyczne są prowadzone na największym uniwersytecie w Europie.

"Zainteresowanie literaturą polską we Włoszech jest stałe" - podkreślił włoski polonista zaznaczając, że nie rozbudza się ono tylko przy okazji kolejnych literackich Nagród Nobla dla Polaków, ale jest niezmiennie bardzo duże.

"Obecnie mamy dużo studentów i to nie tylko pochodzenia polskiego. Oczywiście są też Polacy, bo wielu mieszka ich w Rzymie. Zawsze literatura polska budzi naprawdę wielkie zainteresowanie" - dodał Marinelli. Zapewnił: "Muszę z dumą powiedzieć, że z tak zwanych mniejszych języków i literatur to właśnie polonistyka jest zawsze na pierwszym miejscu i ma dziesiątki studentów".

"W następnym semestrze będziemy zajmować się twórczością Noblistki Olgi Tokarczuk" - powiedział Marinelli.

W Instytucie Polskim nad Tybrem zorganizowano zaś debatę na temat studiów polonistycznych w całych Włoszech z udziałem polonistów Mariny Ciccarini, Marcello Piacentiniego, Andrei Ceccherellego oraz innych ekspertów.

W programie jest też projekcja filmu - wywiadu z włoskim księdzem Sante Graciottim, polonistą, slawistą i historykiem literatury, profesorem La Sapienzy, byłym dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej w Rzymie.

W sobotę włoscy poloniści spotkają się w rzymskiej siedzibie stacji Polskiej Akademii Nauk.

Z Rzymu Sylwia Wysocka