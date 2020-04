W Rzymie policja wzmocni kontrole na ulicach podczas Świąt

Władze Rzymu postanowiły, że w czasie Wielkanocy zostaną jeszcze bardziej wzmocnione kontrole na ulicach i drogach, po to by nie dopuścić do łamania zakazów wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Restrykcje te zostały przedłużone do 13 kwietnia.

Decyzja rządu Włoch o utrzymaniu zakazu wychodzenia z domu bez uzasadnionych powodów i podróży poza miejscem zameldowania obowiązywać będzie na razie do wielkanocnego poniedziałku, który w kraju tym jest dniem masowych wyjazdów za miasto - na plaże, na piknik w parku, w góry.

Od kilku dni władze powtarzają Włochom, że muszą w tym roku zapomnieć o świątecznych podróżach do rodzin, wizytach i wyjazdach za miasto.

W Rzymie straż miejska wzmocni, jak zapowiedziano, punkty kontrolne, by nie dopuścić do łamania przepisów o zakazie przemieszczania się bez powodu, za co grożą kary od 400 do 3 tysięcy euro.

Samochody będą zatrzymywane do kontroli przede wszystkim na głównych drogach wyjazdowych z miasta oraz prowadzących nad morze i do parków. Podkreśla się, że funkcjonariusze straży będą skrupulatnie sprawdzać, czy restrykcje są przestrzegane.

Z Rzymu Sylwia Wysocka