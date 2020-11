W San Marino restauracje i bary otwarte dłużej niż wokół we Włoszech

W niezależnej republice San Marino, położonej na obszarze Włoch, restauracje i bary są otwarte dłużej niż w sąsiednim regionie Emilia-Romania. Włosi jeżdżą na kolacje i do barów do tej małej enklawy, co powoduje irytację włoskiej branży oraz lokalnych władz.

To kolejny raz, gdy w małym San Marino obowiązują inne, łagodniejsze przepisy o walce z pandemią niż we Włoszech. W Emilii-Romanii, jak w wielu częściach Italii, lokale gastronomiczne otwarte są do godz. 18. Różnica ta wywołuje liczne polemiki między władzami niezależnej republiki na górze Titano a stroną włoską.

Latem w San Marino były otwarte dyskoteki, w rezultacie czego turyści wypoczywający nad Adriatykiem masowo udawali się do tamtejszych lokali, bo te w Rimini i okolicach były zamknięte.

Boloński dziennik "Il Resto del Carlino" informuje, że przedstawiciele władz San Marino podczas poniedziałkowego spotkania zawiadomili miejscowe włoskie władze o tym, że nie skrócą godzin otwarcia barów i restauracji, by dostosować się do przepisów wydanych przez rząd w Rzymie. Jak podaje gazeta, delegacja władz jednego z najmniejszych państw świata wyjaśniła swoim rozmówcom, że są one w stanie zapewnić przestrzeganie reguł i nie dopuścić do tworzenia się skupisk ludzi.

"Republika jest mała, a zatem łatwiej ją kontrolować" - taką argumentację usłyszeli według dziennika przedstawiciele lokalnej włoskiej administracji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka